Розміри майбутнього суперайсберга розрахували за допомогою супутника

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Зараз площа шельфового льодовика Ларсена становить близько 48 тисяч км?, що порівнянно зі Словаччиною. Але ще зовсім недавно льодовик був на 40% більшим. Тоді він складався з трьох великих частин — A, B і З, і декількох менших фрагментів. Але через глобальне потепління зараз льодовик знаходиться на межі загибелі.



Першим у 1995 році зруйнувався Ларсен А, який колись займав площу в 4 тисячі км?. В 2002 році від Ларсена Б відколовся шматок розміром з Лонг-Айленд. За наступні 15 років цей льодовик практично повністю зруйнувався. Зараз від нього залишився шматок площею 1.5 квадратних кілометрів, що в 7 разів менше його початкового розміру.



Зараз же прийшла черга Ларсена С. В кінці минулого року в ньому з’явилася величезна тріщина. Вона вже майже дійшла до краю льодовика, причому швидкість її зростання постійно збільшується. В кінці червня тріщина зростала на 10 метрів в день. Вона неминуче призведе до того, що вже через кілька місяців, а можливо навіть і раніше від льодовика відколеться суперайсберг.

Нещодавно супутник CryoSat, який належить ESA, провів серію спостережень льодовика Ларсена. Зібрані ним дані допомогли уточнити розміри майбутнього суперайсберга. Його площа дорівнює 6.6 тисяч км?, об’єм — 1155 км?. Середня товщина майбутнього айсберга становить 190 м, але в найбільш глибокій частині він йде під воду на 210 метрів. Після того, як айсберг відколеться, решта Ларсена С стане ще менш стабільною. Швидше за все, вже найближчі роки ми побачимо його повне руйнування.