Розроблено термопласт, який замінює гіпс

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Надрукований на 3D-принтері термопластик може використовуватися лікарями для заміни гіпсу прямо на пацієнтові, пише Digital Trends.

Новий матеріал, розроблений британською компанією Torc2, відкриває безліч нових потенційних можливостей для виготовлення протезів та гіпсу для пацієнтів. «Ми розробили суміш полімерів з низькою температурою плавлення, — говорить генеральний директор Torc2 Ґаррі Бланделл. — На відміну від гіпсу, низька температура дозволяє замінювати протез або гіпс прямо на тілі пацієнта, не залишаючи опіки».

Суміш термопластів дозволяє переходити з рідкого гіпсового стану при температурі 50°С в більш твердий пластиковий стан при температурі тіла. «Ви можете переміщатися між цими двома станами неодноразово, — каже Бланделл. — Ми провели тести, в яких ми нагріваємо матеріал багато разів підряд, щоб переконатися в його міцності».

Одна з переваг нового матеріалу полягає в тому, що він скорочує кількість відходів: за допомогою тривимірного друку можна змінити гіпс, виходячи з потреб пацієнта, тоді, як раніше доводилося знімати і виготовляти новий.

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Бланделл сказав, що компанія в даний час готується до проведення клінічних випробувань, які продемонструють, як матеріал може бути використаний для поліпшення стану пацієнтів. Він також зазначає, що Torc2 вивчає інші напрямки, де можна використовувати сплав термопластів.

«З ряду причин, медичне застосування цього матеріалу поки обмежене, — каже Бланделл. — Але ми працюємо над цим».