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Розробляється штучний інтелект, який здатний еволюціонувати

в Технології 31.03.2017 22 пер.

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Навчати нейронні мережі непросто. Навіть якщо їх нескладно створити, то подальше навчання може зажадати безліч годин, незалежно від того, скільки обчислювальної потужності використовувати.

У дослідників з компанії OpenAI з’явився новий підхід до вирішення цієї проблеми. Вони розробили нейронну мережу, яка використовує стратегію еволюції, однак вона не схожа на біологічну еволюцію. Замість того, щоб використовувати один і той же метод навчання нейронної мережі, дослідники намагаються навчити її навчатися самостійно. Подібна система може почати вирішувати завдання з використанням безлічі випадкових параметрів, а потім, роблячи припущення, все ближче і ближче підбиратися до єдино правильного рішення. Незважаючи на те, що даний підхід виглядає дещо загадково, він має очевидні переваги.

Нова технологія усуває багато традиційних проблем, пов’язаних з навчанням нейронних мереж, роблячи їх код більш простим у реалізації. Крім того, дана методика допомагає легко масштабувати нейронні мережі, що дозволить, використовуючи більш потужні обчислювальні машини, справлятися з навчанням швидше. У тестах, проведених дослідниками з компанії OpenAI, суперкомп’ютер з 1440 ядрами зміг навчити комп’ютерні моделі гуманоїдів ходьбі всього за 10 хвилин, в той час як звичайна нейронна мережа витрачає на це близько 10 годин. При цьому обчислювальна потужність комп’ютера безпосередньо впливає на швидкість вирішення завдання.

Разрабатывается искусственный интеллект, способный эволюционировать
Результати навчання гуманоїдів ходьбі / ©blog.openai.com

Ще одним безперечним плюсом цього підходу є те, що оператори нейронних мереж перестануть витрачати безліч годин на їх навчання – вони будуть лише вводити початкові дані і перевіряти результат.

 
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