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«Розумні» кросівки з повітряними подушками випустили в Китаї

в Технології 15.03.2017 28 пер.

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Взуття для бігу з чіпом Curie розробила компанія Xiami спільно з Intel.

Китайська компанія Xiaomi випустила «розумні» кросівки для бігу. Електронне взуття отримало назву 90 Minutes Ultra Smart Sportswear.

«Розумне» взуття було розроблене спільно з американською компаній Intel, зокрема, в ньому встановлений чіп Curie. Електронна частина кросівок буде відслідковувати дистанцію в режимах бігу, ходьби по схилу або по горах, швидкість бігуна і кількість спалених калорій. Заряду акумулятора вистачить на 60 діб.

Також у кросівок будуть антибактеріальні устілки, протиковзна підошва і повітряні подушки.

У Китаї продажі 90 Minutes Ultra Smart Sportswear почнуться 15 квітня, їх вартість скласти 300 юанів (близько 44 доларів).

 
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