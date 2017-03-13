Розумні татуювання: мода чи кібернетизація людини? (відео)

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Схоже, розумні татуювання в найближчі роки стануть якщо не повсякденною річчю начебто розумних годин, то вже точно досить популярним трендом у сфері IT. Зовсім недавно ми писали про те, що в Японії створили багатошарові розумні татуювання, і ось зараз з’явилася інформація про те, що компанія Chaotic Moon розробляє проект розумних татуювань з електродами під назвою Tech Tats.



Татуювання Tech Tats наносяться на шкіру таким чином: спочатку в місці майбутнього татуювання встановлюються мікроконтроллер і кілька світлодіодів-індикаторів. Потім поверх усього цього наноситься електропровідний шар фарби, а дані передаються на будь-який електронний пристрій за допомогою бездротових технологій. При цьому форма, розмір і колір малюнка можуть бути найрізноманітнішими. Зараз Tech Tats здатні проводити вимірювання тиску людини, а також температуру його тіла, але представники фірми Chaotic Moon планують в майбутньому значно розширити функціональність свого винаходу. Програмісти компанії планують забезпечити татуювання функціями розпізнавання різноманітних станів організму: стрес, страх, частота серцебиття і так далі.

Розробники Tech Tats називають свій винахід «модним і корисним аксесуаром» і сподіваються, що в майбутньому подібні татуювання зможуть частково замінити смартфони, допомагаючи відстежувати місце розташування загублених маленьких дітей, використовуватися в якості елементів управління різними девайсами і навіть в якості мікрофону при нанесенні на горло людини. Детальніше ознайомитись з новою технологією можна з допомогою відео, розташованого нижче.