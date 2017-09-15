Ручка-спектрометр діагностує рак за 10 секунд

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Прилад розміром з ручку допоможе хірургам, які видаляють злоякісну пухлину, миттєво відрізнити здорові тканини від ракових, щоб уникнути рецидивів. Зазвичай на аналіз зразки тканин у лікарів йде кілька днів.

Ручка MasSpec Pen, винахід фахівців Техаського університету в Остіні, проводить спектральний аналіз тканин в реальному часі. Коли прилад стосується досліджуваного зразка, крихітна крапля води (не більше 10 мкл) на змінному наконечнику ручки вбирає з поверхні біологічний матеріал — жири, білки і цукри — і доставляє зразок через трубку в спектрометр. Порівнявши отримані біомолекули з базою даних, алгоритми видають висновок, здорова тканина, за 10 секунд.

«Він дає вірну відповідь у 96% випадків», — каже Лівія Еберлін, керівник групи вчених, які проводили випробування ручки на 253 зразках людських тканин, як здорових, так і ракових зразків легенів, яєчників, щитовидної та молочної залози. Також за допомогою MasSpec Pen вони провели кілька операцій з видалення пухлини у мишей і сподіваються приступити до клінічних випробувань в наступному році, повідомляє New Scientist.

Швидкість і точність цього пристрою безумовно допоможе лікарям приймати правильні рішення, переконана Еберлін. Близько 10% ремісій трапляється внаслідок повторного утворення злоякісної пухлини з тканини, яку хірург не помітив або невірно діагностував під час операції.