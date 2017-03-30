Ручки Parker

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В мире нет человека, который бы не слышал о ручках компании «Паркер». Сейчас это признак статуса и успеха. Мало того, такой пишущий инструмент никогда не подведёт в ответственный момент.

В это тяжело поверить, но в своё время такой гигант, как «Паркер» представлял собой маленькую компанию, которая имела всего один патент, зато какой. Но для того чтобы оценить всю инновационность данного изобретения, необходима небольшая предыстория.

До 1989 года Джордж Паркер работал в торговой компании, которая выпускала перьевые ручки. Кстати, именно в этом году он запатентовал свою модель. Сподвигла его на это мечта создать ручку, которая не будет ломаться. Дело в том, что в его бытность работы агентом, ему часто доводилось ремонтировать изделия, которые выпускала его компания.

Первым серьёзным прорывом новообразованной компании стало создание Lucky Curve. Это был фидер, через который не просачивались чернила. Сейчас в это тяжело поверить, но в те времена пишущие изделия было опасно носить в кармане пиджака, так как был высок риск испачкаться. Современные Паркер на accessory.24k.ua избавлены от этого недуга, мало того, они представляют собой высокотехнологичные шедевры, способные добавить статусности любому начальнику или стать отличным подарком. Чего только стоит отделка золотом перьев. Но к такому уровню качества путь был долог. Зато результатом стало совершенное изделие, вошедшее в ранг культовых.

Сильное влияние на изделия современного уровня отыграл патент 1905 года под названием Button Filling. Он позволил всем желающим заправлять резервуары с чернилами при помощи кнопки. Также не стоит забывать про колпачок повышенной надёжности Safety Cap. В его состав входят сразу два колпачка, что придаёт изделию улучшенные эксплуатационные качества.

Постоянное развитие привело к тому, что все изделия были разделены на четыре коллекции в зависимости от их особенностей:

Urban — изящный обтекаемый корпус характерен для изделий этого класса. Также можно отметить лаконичную отделку с глянцевым или матовым покрытием, отдельной изюминкой идут хромированные и позолоченные элементы. В наличии черный, серебристый и синий цвет. Приобрести ручки Parker из этой коллекции можно на сайте www.24k.ua по доступной цене. Доставка в любую точку Украины.

по доступной цене. Доставка в любую точку Украины. Изделия из коллекции IM и IM Premium сочетают в себе эргономику, инновационный дизайн и необычную фактуру, которая подчёркивает хороший вкус владельца. Это идеальный подарок для шефа или начальника. Важной особенностью корпуса является наличие микроскопических граней. Из-за этого пишущий инструмент как-будто мигает.

Vector — впервые линейку этих ручек начали выпускать в 1982 году. Несмотря на это, серия является самой популярной среди «Паркеров». Во многом этому способствует демократическая цена. При этом её внешний вид более чем респектабельный. Корпус изделий делается из пластика, эпоксидной смолы, нержавеющей стали, металла.

Sonnet — это живая классика. Многие деловые люди считают такую ручку лучшим подарком на деловых переговорах. Ведь документы до сих пор нуждаются в подписях.

Jotter — здесь есть как старый минимализм, так и классические нотки. Интересной особенностью серии является то, что в ассортименте можно отыскать изделия с любыми типами пишущих узлов. Материал корпуса от нержавеющей стали до хрома.

История компании «Паркер» насчитывает более ста лет. За это время она привнесла множество инноваций в развитие разных видов ручек, выделив пять серий, которые занимают ведущие места на данный момент. Несмотря на это бренд не боится выпускать смелые и даже революционные концепты, достаточно вспомнить хотя бы BIG RED.