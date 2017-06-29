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Рулонные шторы: какие бывают, преимущества, особенности

в Поради 29.06.2017 7 пер.

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Люди стараются сделать всё возможное, чтобы их дом был комфортным и уютным. Одним из важнейших атрибутов современного жилища являются шторы. Они не только защищают помещение от солнечных лучей, но и создают ощущение уюта.

Существует множество разновидностей штор:

  • классические,
  • австрийские,
  • бамбуковые,
  • римские,
  • японские,
  • плиссе,
  • рулонные.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Но сегодня мы остановимся на последнем пункте, чтобы детально рассказать всё что нужно знать при их выборе. В свою очередь, качественные шторы рулонные тут по доступной цене в большом ассортименте. Всего два клика и заказ оформлен.

Какими бывают рулонные шторы

Перед тем как совершить покупку нужно разобраться в особенностях механизма и видах конструкции, а также материалах, используемых при создании рулонных штор. Обычно это тонкая ткань, которая легко скручивается в рулон и без труда раскручивается. Внизу есть планка, она обеспечивает свободное раскручивание полотна.

Управление механизмом реализовывается тремя способами:

  • при помощи цепочки,
  • пружины,
  • электронной системы.

В последнем случае всё что вам понадобится для работы — это пульт управления.

Тип ткани зависит от тех целей, которые вы поставите перед собой. К примеру, она может быть полностью светонепроницаемой или полупрозрачной. Цветовая гамма практически безгранична. У вас могут быть кремовые, красные, фиолетовые или какие-либо ещё шторы. Главное, чтобы они органично вписывались в интерьер.

Рулонные шторы бывают двух видов: это или открытая система, или закрытая. В первом случае конструкция состоит из вала, цепочки и крепежей. Главным её достоинством является простота и надёжность. Такую конструкцию можно легко прикрепить как к окну, так и к створке.

В закрытой системе есть специальный короб. Направляющие элементы крепятся по бокам. Эти аксессуары помещают шторы во что-то вроде рамки. Также исключается возможность проникновения света в зазоры между стеклом и тканью. Плюс — это отличная защита от насекомых в летний период. Если вы хотите добиться полного затемнения, то это идеальный вариант.

В тренде мини-шторы. С ними просто управляться, а цена на такие изделия находится на доступном уровне. К тому же прикрепить их можно практически куда угодно. Закрытые системы, в свою очередь, считаются идеальным вариантом для системы «умный дом», где всё автоматизировано.

Преимущества ролетов

Перед покупкой, нужно точно знать, чем данное изделие лучше всех остальных. К преимуществам тканевых ролетов можно причислить:

  • Компактность. В свёрнутом виде такие шторы практически незаметны и не отвлекают гостей от общей дизайнерской задумки.
  • Непоглощение солнечного света. Если такие шторы полностью свернуть, то солнечные лучи будут освещать всю комнату, полностью открывая оконный проём.
  • Простота. Потяните за цепочки или нажмите на кнопку пульта — штора опустится или поднимется.
    Простота в уходе. Вам не нужно их стирать. Достаточно раз в несколько месяцев протереть тряпочкой.

В действительности преимущества ролетов можно перечислить до бесконечности. Но одно не упомнить нельзя — универсальность. Ролеты отлично подходят как для кухни, так и для гостиной. Мало того, во многих современных офисах они также нашли себе место. Даже на балконе они смотрятся уместно

Особенности

Чтобы обеспечить все описанные выше преимущества и не только при изготовлении рулонных штор используются специальные ткани, которые также поддаются обработке специальным пылеотталкивающим составом. Как результат ткань сохраняет свой начальный цвет даже на ярком солнце. А ещё можно забыть о стирке и глажке.

 
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