Рулонные шторы: какие бывают, преимущества, особенности

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Люди стараются сделать всё возможное, чтобы их дом был комфортным и уютным. Одним из важнейших атрибутов современного жилища являются шторы. Они не только защищают помещение от солнечных лучей, но и создают ощущение уюта.

Существует множество разновидностей штор:

классические,

австрийские,

бамбуковые,

римские,

японские,

плиссе,

рулонные.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Но сегодня мы остановимся на последнем пункте, чтобы детально рассказать всё что нужно знать при их выборе. В свою очередь, качественные шторы рулонные тут по доступной цене в большом ассортименте. Всего два клика и заказ оформлен.

Какими бывают рулонные шторы

Перед тем как совершить покупку нужно разобраться в особенностях механизма и видах конструкции, а также материалах, используемых при создании рулонных штор. Обычно это тонкая ткань, которая легко скручивается в рулон и без труда раскручивается. Внизу есть планка, она обеспечивает свободное раскручивание полотна.

Управление механизмом реализовывается тремя способами:

при помощи цепочки,

пружины,

электронной системы.

В последнем случае всё что вам понадобится для работы — это пульт управления.

Тип ткани зависит от тех целей, которые вы поставите перед собой. К примеру, она может быть полностью светонепроницаемой или полупрозрачной. Цветовая гамма практически безгранична. У вас могут быть кремовые, красные, фиолетовые или какие-либо ещё шторы. Главное, чтобы они органично вписывались в интерьер.

Рулонные шторы бывают двух видов: это или открытая система, или закрытая. В первом случае конструкция состоит из вала, цепочки и крепежей. Главным её достоинством является простота и надёжность. Такую конструкцию можно легко прикрепить как к окну, так и к створке.

В закрытой системе есть специальный короб. Направляющие элементы крепятся по бокам. Эти аксессуары помещают шторы во что-то вроде рамки. Также исключается возможность проникновения света в зазоры между стеклом и тканью. Плюс — это отличная защита от насекомых в летний период. Если вы хотите добиться полного затемнения, то это идеальный вариант.

В тренде мини-шторы. С ними просто управляться, а цена на такие изделия находится на доступном уровне. К тому же прикрепить их можно практически куда угодно. Закрытые системы, в свою очередь, считаются идеальным вариантом для системы «умный дом», где всё автоматизировано.

Преимущества ролетов

Перед покупкой, нужно точно знать, чем данное изделие лучше всех остальных. К преимуществам тканевых ролетов можно причислить:

Компактность. В свёрнутом виде такие шторы практически незаметны и не отвлекают гостей от общей дизайнерской задумки.

Непоглощение солнечного света. Если такие шторы полностью свернуть, то солнечные лучи будут освещать всю комнату, полностью открывая оконный проём.

Простота. Потяните за цепочки или нажмите на кнопку пульта — штора опустится или поднимется.

Простота в уходе. Вам не нужно их стирать. Достаточно раз в несколько месяцев протереть тряпочкой.

В действительности преимущества ролетов можно перечислить до бесконечности. Но одно не упомнить нельзя — универсальность. Ролеты отлично подходят как для кухни, так и для гостиной. Мало того, во многих современных офисах они также нашли себе место. Даже на балконе они смотрятся уместно

Особенности

Чтобы обеспечить все описанные выше преимущества и не только при изготовлении рулонных штор используются специальные ткани, которые также поддаются обработке специальным пылеотталкивающим составом. Как результат ткань сохраняет свой начальный цвет даже на ярком солнце. А ещё можно забыть о стирке и глажке.