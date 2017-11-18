Русалка з дивним предметом в руці виявлена на древньому картографічному документі

На старовинній картографічній картині 1562 року було виявлено щось дивовижне. Намальована русалка, розташована в районі архіпелагу Вогняна Земля, тримає в руці предмет, що нагадує НЛО.

Старовинні карти була зроблені на замовлення для королівського двору Іспанії в особі Філіпа ІІ. Картографічне полотно розміром 93*86 см було створено в місті Антверпені (Бельгія) в 1562 році. Король затвердив її, як найбільш точну карту Африки і Америки, створену на той час.

Художників теж залучили до створення картографічного документа, в результаті чого на ньому з’явилося безліч міфічних істот, найбільш дивовижною з яких виявилася русалка, що тримає в руках предмет, який нагадує «літаючу тарілку». Розташована мешканка морів поблизу архіпелагу Вогняна Земля.

На перший погляд здається неймовірним, але, можливо, художник, що малював русалку, залишив якесь послання для нащадків, яке свідчить, що в тому районі бачили НЛО, адже на багатьох старовинних картинах виявлені такі дивовижні малюнки. Однак, як би там не було, але поблизу архіпелагу Вогняна Земля часто зустрічаються непізнані об’єкти і в небі і відбуваються дивні явища.