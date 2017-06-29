Сальвадор Далі може стати батьком після смерті

Чи Були у Сальвадора Далі діти? За його власними словами, дітей у нього не було. Але вони можуть з’явитися після його смерті!
Мадридський суддя дав дозвіл на ексгумацію тіла знаменитого іспанського художника Сальвадора Далі з єдиною метою — отримати зразки для визначення його батьківства.
Марія Пілар Абель Мартінес (Maria Pilar Abel Martіnez), яка народилася в 1956 році, стверджує, що її мати, покоївка, мала любовний зв’язок з художником в 1955 році.
А так як не залишилося ніякого біологічного матеріалу або особистих речей художника, іншого способу довести спорідненість, крім як ексгумувати рештки Далі, у суду не було вибору.
Смерть Сальвадора Далі
Далі помер в Іспанії в 1989 році у віці 85 років.
У Фонді Далі, який управляє маєтком художника, вже заявили, що мають намір подати апеляцію.
Художник-сюрреаліст був похований в Театрі-музеї, який він сам спроектував при житті, у своєму рідному місті Фігерас в північно-східній частині Каталонії.
Марія Пілар, народжена в Жироні, вперше подав позов на те, щоб довести батьківство Дали ще в 2015 році.
Вона стверджує, що її мати, Антонія, працювала покоївкою в сім’ї, особняк яких перебував у той час сусідству з будинком Далі у Фігерасі, Каталонія. Антонія залишила роботу в 1955 році, переїхала в інше місто і вийшла там вийшла заміж.
Однак, за словами Мартінес, її матір неодноразово говорила про те, що справжнім батьком дівчинки був Далі.
«Єдине, що мені не вистачає для повної схожості з ним, так це вусів», — жартує жінка в одному з своїх інтерв’ю.
Сальвадор Далі і Гала
Варто додати, що в цей період часу Далі був одружений на своїй музі Галі (справжнє ім’я Олена Іванівна Діаконова). У пари не було дітей.
Марія Пілар Абель Мартінес вже проходила два тести батьківства в 2007 році, проте так і не дочекалася ніяких результатів.
Її позов спрямований проти іспанської держави, якій Далі залишив все своє майно.
Якщо жінка буде визнана дочкою художника, вона зможе використовувати прізвище знаменитого батька, а також мати право на частину його майна, яке не мале.
Повідомляється, що точної дати для процесу ексгумації тіла немає, але цілком можливо, що це може відбутися в липні.
У фонді Далі заявили, що протест «буде поданий в найближчі дні».
Цікаві факти про Сальвадора Далі
—Свою першу картину майбутній художник намалював у віці 10 років
-Далі страждав від різних фобій, однією з яких була боязнь коників.
-Муза великого генія Гала була на 10 років старше від нього
-Коли Адольф Гітлер попросив у великого художника автограф, Далі поставив звичайний хрестик. Це було зроблено на противагу фашистській символіці.
-Знаменитий логотип для улюбленого льодяника на паличці «Чупа Чупс» в 1969 році розробив Сальвадор Далі.
-Епатажний Далі в Нью-Йорку замість аксесуара використовував 2-х метровий батон, який ніс у руках.
А при відвідуванні однієї з лондонських виставок сюрреалістичного мистецтва приміряв на себе костюм водолаза.
-Разом з іншим знаменитим персонажем Крістіаном Діором в 1950 році Далі створив «костюм для 2045 року».
Саме таким побачили костюм майбутнього два генія тих часів.
Джерело: bbc
Переклад: Онуфрієва Е.
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