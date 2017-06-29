Сальвадор Далі може стати батьком після смерті

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Чи Були у Сальвадора Далі діти? За його власними словами, дітей у нього не було. Але вони можуть з’явитися після його смерті!

Мадридський суддя дав дозвіл на ексгумацію тіла знаменитого іспанського художника Сальвадора Далі з єдиною метою — отримати зразки для визначення його батьківства.

Марія Пілар Абель Мартінес (Maria Pilar Abel Martіnez), яка народилася в 1956 році, стверджує, що її мати, покоївка, мала любовний зв’язок з художником в 1955 році.

А так як не залишилося ніякого біологічного матеріалу або особистих речей художника, іншого способу довести спорідненість, крім як ексгумувати рештки Далі, у суду не було вибору.

Смерть Сальвадора Далі

Далі помер в Іспанії в 1989 році у віці 85 років.

У Фонді Далі, який управляє маєтком художника, вже заявили, що мають намір подати апеляцію.

Художник-сюрреаліст був похований в Театрі-музеї, який він сам спроектував при житті, у своєму рідному місті Фігерас в північно-східній частині Каталонії.

Марія Пілар, народжена в Жироні, вперше подав позов на те, щоб довести батьківство Дали ще в 2015 році.

Вона стверджує, що її мати, Антонія, працювала покоївкою в сім’ї, особняк яких перебував у той час сусідству з будинком Далі у Фігерасі, Каталонія. Антонія залишила роботу в 1955 році, переїхала в інше місто і вийшла там вийшла заміж.

Однак, за словами Мартінес, її матір неодноразово говорила про те, що справжнім батьком дівчинки був Далі.

«Єдине, що мені не вистачає для повної схожості з ним, так це вусів», — жартує жінка в одному з своїх інтерв’ю.

Сальвадор Далі і Гала

Варто додати, що в цей період часу Далі був одружений на своїй музі Галі (справжнє ім’я Олена Іванівна Діаконова). У пари не було дітей.

Марія Пілар Абель Мартінес вже проходила два тести батьківства в 2007 році, проте так і не дочекалася ніяких результатів.

Її позов спрямований проти іспанської держави, якій Далі залишив все своє майно.

Якщо жінка буде визнана дочкою художника, вона зможе використовувати прізвище знаменитого батька, а також мати право на частину його майна, яке не мале.

Повідомляється, що точної дати для процесу ексгумації тіла немає, але цілком можливо, що це може відбутися в липні.

У фонді Далі заявили, що протест «буде поданий в найближчі дні».

Цікаві факти про Сальвадора Далі

—Свою першу картину майбутній художник намалював у віці 10 років

-Далі страждав від різних фобій, однією з яких була боязнь коників.

-Муза великого генія Гала була на 10 років старше від нього

-Коли Адольф Гітлер попросив у великого художника автограф, Далі поставив звичайний хрестик. Це було зроблено на противагу фашистській символіці.

-Знаменитий логотип для улюбленого льодяника на паличці «Чупа Чупс» в 1969 році розробив Сальвадор Далі.

-Епатажний Далі в Нью-Йорку замість аксесуара використовував 2-х метровий батон, який ніс у руках.

А при відвідуванні однієї з лондонських виставок сюрреалістичного мистецтва приміряв на себе костюм водолаза.

-Разом з іншим знаменитим персонажем Крістіаном Діором в 1950 році Далі створив «костюм для 2045 року».

Саме таким побачили костюм майбутнього два генія тих часів.