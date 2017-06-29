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Сальвадор Далі може стати батьком після смерті

в Людина 29.06.2017 8 пер.

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Чи Були у Сальвадора Далі діти? За його власними словами, дітей у нього не було. Але вони можуть з’явитися після його смерті!

Мадридський суддя дав дозвіл на ексгумацію тіла знаменитого іспанського художника Сальвадора Далі з єдиною метою — отримати зразки для визначення його батьківства.

Марія Пілар Абель Мартінес (Maria Pilar Abel Martіnez), яка народилася в 1956 році, стверджує, що її мати, покоївка, мала любовний зв’язок з художником в 1955 році.

А так як не залишилося ніякого біологічного матеріалу або особистих речей художника, іншого способу довести спорідненість, крім як ексгумувати рештки Далі, у суду не було вибору.

Смерть Сальвадора Далі

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Далі помер в Іспанії в 1989 році у віці 85 років.

У Фонді Далі, який управляє маєтком художника, вже заявили, що мають намір подати апеляцію.

Художник-сюрреаліст був похований в Театрі-музеї, який він сам спроектував при житті, у своєму рідному місті Фігерас в північно-східній частині Каталонії.

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Марія Пілар, народжена в Жироні, вперше подав позов на те, щоб довести батьківство Дали ще в 2015 році.

Вона стверджує, що її мати, Антонія, працювала покоївкою в сім’ї, особняк яких перебував у той час сусідству з будинком Далі у Фігерасі, Каталонія. Антонія залишила роботу в 1955 році, переїхала в інше місто і вийшла там вийшла заміж.

Однак, за словами Мартінес, її матір неодноразово говорила про те, що справжнім батьком дівчинки був Далі.

«Єдине, що мені не вистачає для повної схожості з ним, так це вусів», — жартує жінка в одному з своїх інтерв’ю.

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Сальвадор Далі і Гала

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Варто додати, що в цей період часу Далі був одружений на своїй музі Галі (справжнє ім’я Олена Іванівна Діаконова). У пари не було дітей.

Марія Пілар Абель Мартінес вже проходила два тести батьківства в 2007 році, проте так і не дочекалася ніяких результатів.

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Її позов спрямований проти іспанської держави, якій Далі залишив все своє майно.

Якщо жінка буде визнана дочкою художника, вона зможе використовувати прізвище знаменитого батька, а також мати право на частину його майна, яке не мале.

Повідомляється, що точної дати для процесу ексгумації тіла немає, але цілком можливо, що це може відбутися в липні.

У фонді Далі заявили, що протест «буде поданий в найближчі дні».

Цікаві факти про Сальвадора Далі

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Свою першу картину майбутній художник намалював у віці 10 років

-Далі страждав від різних фобій, однією з яких була боязнь коників.

-Муза великого генія Гала була на 10 років старше від нього

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

-Коли Адольф Гітлер попросив у великого художника автограф, Далі поставив звичайний хрестик. Це було зроблено на противагу фашистській символіці.

-Знаменитий логотип для улюбленого льодяника на паличці «Чупа Чупс» в 1969 році розробив Сальвадор Далі.

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

-Епатажний Далі в Нью-Йорку замість аксесуара використовував 2-х метровий батон, який ніс у руках.

А при відвідуванні однієї з лондонських виставок сюрреалістичного мистецтва приміряв на себе костюм водолаза.

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

-Разом з іншим знаменитим персонажем Крістіаном Діором в 1950 році Далі створив «костюм для 2045 року».

Сальвадор Дали может стать отцом после смерти

Саме таким побачили костюм майбутнього два генія тих часів.

Джерело: bbc
Переклад: Онуфрієва Е.
Натхнення: www.infoniac.ru

 
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