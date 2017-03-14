Найбільш щасливі й нещасні країни світу 2017 (фото)

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Агентство Bloomberg оприлюднило рейтинг Misery Index 2017 , який на основі таких критеріїв як інфляція і безробіття ранжирує країни світу від найбідніших і найнещасніших до процвітаючих. Всього в список входять 65 економік країн світу.

Вже третій рік поспіль першу десятку очолює Венесуела. Економічні біди переслідують цю країну протягом багатьох років. Низькі ціни на нафту — єдиний значний експортний товар країни — підживлюють кризу, яка залишила полиці продовольчих магазинів порожніми, лікарні — без основних ліків, а також спровокувала нестримне зростання насильницьких злочинів.

Найсильніші негативні зрушення в рейтингу у Польщі, яка з 45 місця в торішньому рейтингу стрибнула відразу на 28. А чим вище місце в рейтингу, тим більш проблемною є економіка країни. Хоча в Польщі спостерігається стійке зниження рівня безробіття, через фінансову кризу інфляція виросла до 1,8 відсотка в січні 2017 року після довгого періоду дефляції.

Також злидні ростуть в Мексиці, згідно з даними Bloomberg. Порівняно з 38 місцем в 2016 році країна піднялася на 31 місце. Поєднання припинення урядових субсидій на паливо і зниження курсу песо на 11 відсотків по відношенню до долара після президентських виборів у США в листопаді чинить негативний вплив на ціни в Мексиці.

Великобританія також буде страждати в економічному плані в 2017 році через Brexit. Початок виходу країни з Європейського Союзу загнало фунт на позначку нижче 30-річного мінімуму, що призвело до зростання вартості імпорту і, поряд з цим, до інфляції. А от зростання цін у Великобританії був низьким, так як ціни на нафту впали в кінці 2014 року.

Топ-13 найнещасніших країн світу

А найменш бідною та знедоленою країною в черговий раз став Таїланд — багато в чому завдяки унікально високій зайнятості населення. Також позитивна динаміка відзначається в таких країнах як Гонконг, Тайвань, Нідерланди, Китай, Еквадор і Росія. Кожна з них опустилася вниз у добірці Bloomberg на 9 пунктів або більше. У Misery Index 2017 року Україна займає «почесне» місце, покращивши свій рейтинг аж на одну позицію з 6 на 7 місце. Що стосується США, то країна залишилися серед 20 найменш нещасних країн світу (на 49 місці), хоча і поступається Китаю (52 стрічка).

Найщасливіші в економічному плані країни 2017 року