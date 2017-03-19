Найбільшіі метеорити, що впали на Землю (фото)

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Наша планета постійно піддається атакам різноманітних об’єктів, які прилітають до нас з космосу. Більшість з них безслідно згорає в атмосфері, і ми називаємо їх метеорами, або падаючими зірками. Деяким щасливчикам розміром побільше іноді все ж вдається досягти поверхні планети, і тоді вони можуть тисячі років пролежати в незмінному вигляді. Це метеорити.



Ще більш великими космічними об’єктами є астероїди. Згідно з однією з теорій, саме такий «камінчик» 63 мільйони років тому стер з лиця Землі динозаврів, а зіткнення з іншим, під назвою 2012 DA14 або Дуенде, ми щасливо уникли в 2013 році.

Пропонуємо вам поглянути на шість найбільших відомих метеоритів.



Уїлламетт – найбільший метеорит, знайдений на території США. Займає площу 7,8 кв. метра і важить 15,5 тонн.



Американський музей природної історії, 1911 рік

Уїлламетт, який майже повністю складається з заліза і нікелю, потрапив в Американський музей природної історії в Нью-Йорку в 1906 році. Цій події передувала цікава історія: метеорит виявив у 1902 році шахтар Елліс Хьюз, який відразу зрозумів, що перед ним не просто камінь, і протягом трьох місяців пересував метеорит на свою ділянку. Однак його прийом викрили, і метеорит визнали власністю Орегонської сталеливарної компанії, на чиїй території він перебував спочатку. Пізніше метеорит був викуплений приватною особою і подарований музею.



Мбозі – виявлений у Танзанії в 1930-х роках. Його довжина 3 метри, а вага близько 25 тонн, тобто майже вдвічі більший, ніж вага Уїлламетта.



Довгий час танзанійські племена вважали Мбозі своїм священним каменем, називаючи його «кімондо», що мовою суахілі означає «метеор». На місці виявлення метеорита відсутній кратер, тобто після зіткнення він якийсь час котився по поверхні землі. Спочатку Мбозі був частково занурений в ґрунт, і люди викопали навколо нього рів, залишивши під каменем шар землі, що згодом став природним постаментом.



Третій найбільший метеорит в історії – Мис Йорк – зіткнувся з Землею близько десяти тисяч років тому.



Метеорит Мис Йорк, виявлений в Гренландії, складається з декількох фрагментів. Один з цих фрагментів, Агпалілік, або Чоловік, знайдений в 1993 році і важить близько 20 тонн. Зараз він перевезений в Геологічний музей при Університеті Копенгагена (Данія). Племена інуїтів, що проживали в Гренландії довгий час використовували уламки метеорита Мис Йорк в якості джерела заліза для своїх знарядь і гарпунів.



Метеорит Бакубіріто – найбільший із знайдених на території Мексики, також важить близько 20 тонн.



Бакубіріто був виявлений в 1863 році неподалік від міста де Сіналоа Лейва геологом Гілбертом Еллісом Бейлі, який і викопав його з допомогою місцевих жителів. Цей металевий метеорит вагою близько 20 тонн і має довжину 4,5 метра, завширшки 2 метри і висоту 1,75 метра. Нині він виставлений для огляду в Науковому центрі міста Сіналоа.



Ель Чако, другий за розміром з відомих метеоритів, важить майже вдвічі більше Бакубіріто. І це лише фрагмент!



В результаті падіння на територію Аргентини групи метеоритів, які отримали назву Кампо дель Сьєло, утворився кратер площею 60 кв. км. Ель Чако, один з фрагментів, важить 37 тонн, займаючи друге місце серед відомих нам метеоритів. Він був виявлений в 1969 році на глибині 5 метрів під землею за допомогою металошукача. У 1990 році мисливець за метеоритами Роберт Хааг зробив невдалу спробу викрасти Ель Чако, якій запобігли місцева поліція.

У 2016 році на поверхню землі був піднятий ще один фрагмент; передбачається, що він є частиною того ж метеоритного дощу, що і Ель Чако.



І, нарешті, найбільший метеорит на планеті – монстр під назвою Гоба. Він знаходиться в Намібії і ніколи не пересувався.



Гоба важить 60 тонн, що майже вдвічі більше ваги його найближчого суперника Ель Чако. Він вважається найбільшим шматком заліза природного походження, займаючи площу 6,5 кв. метрів. Передбачається, що він впав на Землю 80 тисяч років тому і з тих пір так і знаходиться на своєму місці завдяки величезному розміру. Як не дивно, ніколи не було необхідності його відкопувати – згідно з однією з теорій, плоска форма метеорита сприяла його ковзанню по поверхні, а не заглибленню в землю.