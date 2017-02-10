Найстрашніший підводний хижак — триметровий хробак (відео)

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Океан приховує в собі чимало вкрай дивних створінь, але зазвичай вони живуть на великій глибині, де величезний тиск і екстремальні умови створюють справжніх монстрів. Але герой цього ролика не такий. Він живе на глибині 10-40 метрів, але зустрічається і на 6 метрів.

Цього хижого багатощетинкового хробака звуть Eunice aphroditois. На ранніх стадіях розвитку цей черв’як має довжину 100 мм, але він росте швидко і часто досягає розміру 2-3 метрів (хоча в середньому розміри Eunice aphroditois приблизно 1 метр в довжину). Хробак ховається на дні, і атакує риби, які пропливають повз, з такою силою і швидкістю, що іноді відразу розрізає жертву навпіл. До того ж, він ще й отруйний, його токсин паралізує або відразу вбиває рибу.

Відомі випадки, коли Eunice aphroditois випадково потрапляв в акваріуми разом з гравієм або камінням. Так в 2009 році в океанаріумі Корнуолла хтось почав знищувати морських риб, і довелося розібрати всю виставку, перш ніж хробака знайшли. На нього не діяли пастки, він легко перекушував рибні волосіні і ковтав гачки. Черв’як отримав прізвисько Баррі, і відправився в окремий акваріум.

Неофіційно Eunice aphroditois отримав назву хробак Боббіта за прізвищем Лорени Боббіт, головної фігурантки гучної справи 1996 року, яка відрізала пеніс свого чоловіка. Eunice aphroditois отримав таке прізвисько через своїх гострі зуби і щелепу, але жодних свідчень про те, що представники його виду коли-небудь нападали на людей немає.

Живуть черв’яки в теплих водах і зустрічаються як в Атлантичному океані, так і в Тихому.