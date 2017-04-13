Найзагадковіший астероїд в Сонячній системі (фото)

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Більшість астероїдів обертаються навколо Сонця проти часової стрілки, але нещодавно виявлений об’єкт, який вчені прозвали Bee-Zed, поводить себе зовсім дивно. Окрім того, що він обертається за годинниковою стрілкою, так ще і заходить в потенційну орбіту Юпітера, ризикуючи зіткнутися з планетою-гігантом і його 6000 астероїдів.



З мільйонів астероїдів, задокументованих у Сонячній системі, лише 82 (а це всього 0,01% від загальної кількості) дозволяють собі обертатися за годинниковою стрілкою. Як показує нове дослідження, опубліковане нещодавно в журналі Nature, астероїд Bee-Zed, або 2015 BZ509, є винятком навіть серед цих «зрадників» і являє собою єдиний астероїд, орбіта якого перетинається з планетою. Що робить цю надприродну аномалію ще більш дивною, так це той факт, що, як вже було сказано, у «свиту» Юпітера входить 6000 астероїдів, які слідують за газовим гігантом на пролітній орбіті.



Саме до них з кожним своїм орбітальним колом і спрямовується Bee-Zed. Згідно з розрахунками астронома Пола Вейгерта, астероїд поводить себе так от вже мільйон років, зробивши при цьому десятки тисяч обертів навколо зірки і при цьому жодного разу загадковим чином не зіткнувшись з величезною планетою.

Це не може бути простою випадковістю. Як зазначалося в дослідженні, гравітація Юпітера призводить до того, що «астероїд-шахрай» кожен раз підлаштовується під траєкторію руху планети, якщо їм вдається перетнутися. Саме ця синхронність уберігає і буде, судячи з усього, оберігати Bee-Zed від зіткнення протягом мільйонів років. Ці дані були отримані в результаті аналізу вимірювань, зроблених Large Binocular Telescope в Арізоні.



З кожним обертом, який астероїд і планета роблять навколо Сонця, перший один раз входить і один раз виходить з гравітаційного тяжіння другого. Це приводить до двох протилежних гравітаційним впливів, завдяки яким астероїд ніколи не підходить до Юпітера дуже близько: крайня точка сходження дорівнює 175 мільйонів кілометрів, а це майже що відстань від Землі до Сонця.

Все трохи складніше з сонмом астероїдів, що слідують за Юпітером. Згідно з розрахунками, кожен раз шанс зіткнення становить лише 1:1 000 000 000, тобто він мізерно малий. Але у астероїдів, на відміну від планети, немає гравітаційної «подушки безпеки». До речі, сам Bee-Zed був виявлений Panoramic Survey Telescope і Rapid Response System (Pan-STARRS) у 2015 році та вчені досі не впевнені точно, астероїд це або крижана комета, яка могла прийти з того ж джерела, що і комета Галлея.