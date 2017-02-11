Самокат – идеален для развития ребенка

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На страницах этого информационного сайта мы рады приветствовать всех родителей, которые переживают о развитии своего ребенка. В современном мире педагогика и вообще воспитание ребенка поднялись на достаточно высокий уровень. Многие родители руководствуются современными западными педагогами, которые рассказывают, как правильно воспитывать детей, чтобы добиться от них максимальной отдачи в плане воспитания, в плане развития.

Мы предлагаем Вам реализовать основной принцип, который заключается в том, чтобы комбинировать и интеллектуальное и физическое развитие ребенка одновременно. В частности, мы рекомендуем проводить большое количество времени на свежем воздухе, играя в подвижные игры. Это позволит Вам развивать не только интеллект ребенка, но и его физические характеристики. В будущем это поможет мальчику или девочке стать лидером в своем коллективе, стать лучшим и первым в жизни. В частности, советуем для внимания родителей уникальное транспортное средство, которое позволит Вашему ребенку развиваться как физически, так и интеллектуально. Вы испытаете на себе все прелести использования такого транспортного средства и точно не пожалеете о сделанном выборе.

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А теперь давайте пробежимся по истории. Первое, что сразу хотелось бы отметить, это тот факт, что самокат впервые был создан именно в Германии. Автором этого изобретения стал Карл Фон Дерц. Он прикрепил к доске колесика, которые позволили ему передвигаться по прямой. Единственным существенным минусом такого изобретения было то, что он не мог передвигаться поворачивая. Поворот такого механизма должен быть обеспечен. И именно по этой причине в 1720 году Дерц решил создать поворотное колесо, которое гарантировало равномерное распределение веса во время катания и возможность поворотов.

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