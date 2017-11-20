Самостоятельное путешествие в Европу

Европа имеет огромный туристический потенциал. Это и теплое море на юге, и суровые фьорды на севере, и мировые культурные памятники. Поэтому европейские страны непременно пользуются спросом у туристов — каждый найдет в Старом Свете что-то для себя.

Альтернатива турам от агентств

Приобретение тура в агентстве — самый простой способ отправиться в путешествие. Но не самый лучший! Опытные любители поездок предпочитают планировать свой маршрут самостоятельно.

Это дает полную свободу передвижения: нет необходимости быть привязанным к экскурсионной программе. Путешественник сам выбирает, где и на сколько ему задержаться и куда отправиться в свободное время. К тому же не придется переплачивать за услуги агентства-посредника.

С самостоятельным планированием путешествия связаны определенные трудности. Это самостоятельное приобретение билетов и бронирование подходящего номера в отеле. Но при помощи различных интернет-сервисов, например, TripMyDream, всю эту работу можно проделать не выходя из дома. Удобство сайта в том, что на нем собрано все необходимое: подбор авиабилетов и отелей, а также полезные советы туристам и информация по странам. Понятный интерфейс позволяет подобрать подходящий авиарейс в разных ценовых категориях за несколько кликов мышкой.

С чего начать?

Первая задача — это определить с направлением путешествия: выбрать одну или несколько стран, продумав маршрут так, чтобы в каждой его точке хватило времени осмотреть достопримечательности, другие интересные объекты и просто прогуляться по городу. Найти полезную для себя информацию можно, заглянув в блог для путешественников. В нем собраны сведения о странах, новости туризма и авиаперевозок. Периодически просматривая новые записи, есть шанс найти спецпредложения почти «даром».

Авиабилеты

Время, когда для покупки авиабилета нужно было отправляться в авиакассу или компанию, давно прошло. Сегодня большинство людей предпочитают оформлять документ по интернету, не выходя из дома. Для этого потребуется только заграничный паспорт и карточка, с которой можно оплачивать покупки в Сети.

Наиболее удобный вариант — воспользоваться сайтом-агрегатором авиабилетов. Он собирает информацию о предложениях от разных переводчиков, поэтому не придется заходить на несколько ресурсов, чтобы сравнивать цены. Достаточно ввести данные: направление, даты отлета и прилета, количество человек и предпочтительный класс («Эконом» или «Бизнес»). Меньше, чем за минуту, система найдет подходящие варианты в выведет их в виде удобной таблицы.

Останется оформить авиабилет: ввести имя латинскими буквами, так, как в заграничном паспорте, и оплатить перелет картой. После этого на электронную почту придет билет, который остается распечатать.

Поиск жилья

Искать место проживания в Европе удобно тем же способом: при помощи агрегатора предложений. Есть возможность выбрать жилье в самых разных ценовых категориях: начиная от хостелов и заканчивая апартаментами.

Через интернет подбирает жилье в разных уголках Европы. Тут же на сайте можно оформить бронирование и оплатить проживание. Остается посмотреть путеводители и планировать, какие места нужно обязательно посетить в течение путешествия.

Самостоятельная организация поездки — это не так сложно, как кажется. С использованием современных интернет-сервисов распланировать все можно не выходя из дома.