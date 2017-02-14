Samsung зареєструвала новий товарний знак для смартфона

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Сьогодні стало відомо про те, що популярний південнокорейський розробник подав заявку на реєстрацію нової моделі смартфона під назвою Galaxy J3 Luna Pro. А це безпосередньо вказує, що в найближчому майбутньому користувачі зможуть не тільки побачити його реліз, але і придбати у точках продажу смартфонів.

Також у компанії зазначили, що даний девайс буде відноситься до категорії бюджетників. Таким чином, є підстави говорити про те, що компанія готує до презентації оновлену модифікацію Galaxy J3 Pro, що вийшов минулого року. Нагадаємо, що той ґаджет міг похвалитися HD дисплеєм діагоналлю 5 дюймів, чіпсетом типу Snapdragon410, 32 Гб внутрішній накопичувач інформації і 2 Гб оперативної пам’яті. І швидше за все, мобільний апарат, що готується до випуску, візьме багато саме від цієї моделі. Цілком ймовірно, що «новинка» зможе запропонувати своїм власникам повністю аналогічний функціонал з Galaxy J3 Pro з невеликими доповненнями.