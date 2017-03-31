Самые прибыльные слоты рунета

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Начиная делать реальные ставки, все геймблеры задаются вопросом, какие слоты самые прибыльные. В действительности, здесь не может быть однозначного ответа. Дело в том, что процент отдачи каждое казино устанавливает индивидуально. К примеру, у одного он может быть на уровне 80 процентов, а другого порядка 95.

Другое дело особенности геймплея, наличие бонусных уровней и так далее. Некоторые слоты имеют множество специальных символов, таких как вайлд или скаттер. Некоторые компании идут куда дальше и создают уникальные символы, открывающие доступ к бонусным уровням или как-то по необычному взаимодействующие друг с другом. Достаточно вспомнить творение компании «НетЕнт» — Disko Spins, в котором пять вайлдов и которые отлично взаимодействуют с остальными символами, создавая мощные игровые комбинации.

Но если брать во внимание мнение олдскульных геймблеров, то они, конечно же, отдадут предпочтение старым гейминатором вроде «Резидента», «Кекса» или «Книги Ра». Пожалуй, доля правоты в их взглядах есть. Старые слоты обладают более примитивным геймплеем из-за чего их проще просчитать. Тем не менее новые игровые автоматы имеют куда более впечатляющий набор функций.

Вспомним хотя бы «Лицо со Шрамом». Этот слот представляет собой переосмысление одноименного фильма, который давно превратился в классику. Сразу в глаза бросается красивая графика и сценки из фильма, которые активируются при сборе выигрышной комбинации. Но главная изюминка — бонусный раунд, который может длиться до бесконечности. Вам всего лишь нужно умело расстреливать врагов, выбирая самые правильные траектории. Говорить о размере выигрыша при таком раскладе не приходится.

В общем, вы сами можете протестировать игровые слоты в бесплатном режиме на www.slots-web.com/igrovye_avtomaty_igrat_besplatno/ — это поможет разобраться с тонкостями геймплея и позволит с большей эффективностью использовать слабости слота.

Отдельно нужно рассмотреть игровые автоматы фруктовой тематики. Они находятся в разделе http://slots-web.com/types/fruktovye/ и представляют собой целую веху в развитии игрового бизнеса. Их прибыльность также на высоком уровне. Достаточно вспомнить Fruit Cocktail, который есть в каждом игровом зале. Главная изюминка слота — игра на удвоение, позволяющая увеличить выигрыш. Нужно всего лишь открыть карту большего номинала, чем дилер.