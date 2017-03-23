Самый популярный массаж в Киеве

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Ни для кого не секрет, что массаж положительно влияет на организм. Умелые руки массажиста позволяют расслабиться и убирают усталость. Весь секрет в том, что ритмичные движения рук по телу улучшают кровообращение. Мало того, нормализуется обмен веществ. Как результат происходит коррекция фигуры.

Неудивительно, что в массажном салоне Михаила Гузя сейчас самая востребованная услуга — это фитнес-массаж. Его уникальность заключается в том, что все действия массажиста направлены на уменьшение подкожного слоя жира. При этом данный вид массажа представляет собой целый комплекс процедур, важную роль в котором составляют SPA-технологии. Особое внимание уделяется проблемным зонам.

Обычно для получения результата необходимо не менее 8—10 сеансов.

Также важно понимание клиента. Массаж — это не волшебная палочка. Он будет иметь эффект только в том случае, когда человек будет правильно питаться и заниматься физическими упражнениями.

Когда массажист при помощи специальных движений начинает воздействовать на подкожный жир, происходит выведение лишней жидкости из организма. Как результат жировой слой начинает быстро уменьшаться. Также происходит тренировка мышц.

Фитнес-формирующий комплекс позволяет скорректировать тело к пляжному сезону. Мало того, это один из наиболее эффективных методов борьбы с целлюлитом. Но не всё так просто. Дело в том, что организм каждого человека уникален, и те методики, которые работают в одном случае, будут абсолютно неэффективными в другом. Поэтому хороший массажист должен для начала внимательно изучить физические особенности и только после этого начать курс. При этом процедуры и форма влияния могут корректироваться в процессе.

В студии Михаила Гузя работают только опытные специалисты, которые смогут привести ваше тело в форму максимально быстро и доставить вам максимальную релаксацию и удовлетворение от самого процесса.

Цены на массаж в Киеве довольно высоки. Но в студии Михаила Гузя ценовая политика действительно лояльная. К примеру, можно получить приятную скидку за весь курс. Или же если вы сомневаетесь, понравится вам та или иная процедура, можно заказать пробную версию, которая будет длиться полчаса и обойдётся гораздо дешевле.

Весь список услуг, которые предоставляет массажный салон занимает несколько страниц, но вот те, которые пользуются наибольшей популярностью:

моделирующий комплекс для тела,

комплекс для спины и воротниковой зоны,

расслабляющий массаж,

общий оздоровительный массаж всего тела,

лимфодренажный массаж,

cпортивный массаж,

массаж в четыре руки.

Последний вид особенно популярен, так как доставляет невероятные ощущения человеку, который лежит на кушетке. Два массажиста прорабатывают все участки тела, доставляя незабываемый релакс.

В основе массажа в четыре руки лежит тайская методика, которая обеспечивает полную релаксацию и проработку каждой биологически значимой точки. В конце происходит полноценное расслабление, а усталость уходит, как будто её и не было.

Студия находится на правом берегу и предоставляет полный спектр услуг массажа. Точнее, здесь целых две студии поблизости от станций метро Палац Украина и Демеевская Это Голосеевский район. Записываться на сеанс нужно заблаговременно.

Третьим по популярности идёт комплекс для спины. Точнее, это две разных процедуры, но из-за особенностей современной жизни люди чаще всего жалуются именно на боли в этих двух зонах. Здесь нужно проявить осторожность. Массаж можно проводить только в том случае, если вам он не противопоказан. В некоторых случаях вправление может привести к обратному от ожидаемого эффекту.