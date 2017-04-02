Секретний космоплан X-37В побив рекорд перебування на орбіті Землі

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X-37В це найбільш секретний американський космічний апарат, який перебуває на орбіті нашої планети і виконує там невідомі секретні завдання. Сьогодні він побив рекорд перебування космічних апаратів такого типу на земній орбіті — 678 днів.



Достеменно невідомо, чим саме займається на орбіті цей американський космічний апарат і лише зрідка вдається відстежити його переміщення. Так, у лютому 2017 року він почав і здійснив маневр, який вказує на підготовку апарату до посадки на Землю, але зробивши маневр він припинив зниження і залишився на орбіті.

Можливо ці події вказують на якісь неполадки в роботі апарата і нездатності здійснення його приземлення. За довгий термін перебування на орбіті Землі з ним могло статися безліч непередбачених інцидентів. Запущений він був у травні 2015 року за допомогою ракети «Атлас» і офіційно заявлялося, що апарат проведе експерименти пов’язані з розробкою іонного двигуна, а так само провести перевірку впливу космічного середовища на різні матеріали.

Багато експертів впевнені, що даний апарат був створений, як експериментальний бойовий космічний корабель, основним завданням якого є знищення супутників на земній орбіті.

Безпілотний космічний апарат X-37B має довжину 8,9 м і розмах крила 4,5 м. Його висота становить 2,9 м. Космоплан обладнаний одним двигуном Rocketdyne AR-2/3, а маса корисного вантажу дорівнює 900 кг.