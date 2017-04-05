Секреты выбора правильного мужского кошелька

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(Оцініть статтю!)

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Если верить давней поговорке, то деньги можно привлечь с помощью правильно выбранного кошелька. Это необходимый аксессуар для каждого мужчины. Он позволяет не только хранить деньги в порядке, также имеет отделения под визитки, кредитки, мелочь и даже документы. Чтобы купить качественный и функциональный кошелек , нужно обратить внимание на несложные правила выбора. Тогда приобретённое изделие прослужит долгое время, радуя своей презентабельностью и практичностью.

Разновидности мужских кошельков

Современные производители предлагают большой ассортимент портмоне для мужчин. Они отличают по размеру, форме, количеству внутренних отделений. Стоит выделить следующие модели мужских кошельков:

портмоне для нагрудного кармана – классика, которая пользуется большой популярностью среди деловых мужчин. Купюры не сгибаются при складывании, потому не теряют своего первоначального внешнего вида. Отличается такой кошелёк стильным внешним видом, лаконичностью и элегантностью. Он легко помещается во внутреннем кармане пиджака, пальто или куртки. В таком портмоне достаточно места для хранения водительского удостоверения и других документов;

бумажник с одним сгибом — тонкий бумажник с одним большим отделением. Банкноты складываются пополам, есть место для хранения банковских карт;

кошелёк с двумя сгибами – изделие на несколько отделов под различную мелочь (большое количество купюр, банковские и дисконтные карты, визитки). В некоторых моделях предусмотрен кармашек для мелочи.

Тип выбранного кошелька должен зависеть от стиля в одежде, персональных предпочтений, стилистики других аксессуаров. Современному деловому мужчине также понадобится визитница и ключница, возможно, зажим для денег. Все эти аксессуары можно найти в магазине качественных аксессуаров для мужчин royalbag.com.ua .

Параметры выбора мужского бумажника

Пред покупкой кожаного кошелька нужно понять, на какие критерии обращать внимание. Полезная информация позволит мужчине обзавестись аксессуаром, который прослужит долгие годы, радуя отменным внешним видом.

Критерии выбора тонкого бумажника:

материал изготовления. Лучше кошелька из натуральной кожи от проверенного производителя не найти. Экономить на такой вещи не стоит;

размер, который определяется типом изделия. Кошелёк должен вмещаться в кармане или сумке;

отделения для купюр и монет. Оптимально, если деньги хранятся в расправленном виде. Так они не портятся, не мнутся. Отделение для монет должно закрываться на молнию. Мелочь не будет выпадать, пользоваться таким кармашком удобно.

Выбранный бумажник должен сочетаться с одеждой и общим стилем мужчины. Лучше, если выбранные аксессуары (кошелёк, ремень, сумка) будут сочетаться по цвету.