Секс запобігає серцевим захворюванням у чоловіків

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Регулярний секс є кращим засобом для запобігання небезпечної для чоловіків хвороби серця, виявили вчені з Національного медичного центру на Тайвані.

Нове дослідження показує, що заняття сексом кілька разів на тиждень можуть призвести до зниження рівня гомоцистеїну – шкідливої хімічної речовини в крові, яка викликає серцеві проблеми. Вважається, що чоловіки, які практикують регулярний секс, часто мають хороший кровообіг і більш здорові кровоносні судини, що, в свою чергу, вкрай важливо для запобігання накопиченню гомоцистеїну. При цьому наголошується, що жінки отримують значно меншу користь від сексу, тому що їх сексуальне збудження менше залежить від здорового кровотоку.

Щоб прийти до таких висновків, експерти відстежували більше 2000 чоловіків і жінок у віці від 20 до 59 років. Згідно з отриманими даними, найнижчі рівні гомоцистеїну були виявлені у чоловіків, які займалися сексом не рідше двох разів на тиждень, тоді як найвищі показники спостерігалися у тих, хто займався сексом менше одного разу в місяць. У жінок ніяких істотних змін не спостерігалося.

За словами дослідників, лікарям слід рекомендувати пацієнтам чоловічої статі, схильним до ризику виникнення серцевих захворювань, частіше займатися сексом.