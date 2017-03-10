Селекціонер вивів пітона зі смайликами на тілі (відео)

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Як відомо, зміни в живій природі виникають постійно: мутації призводять до появи нових порід і навіть видів, а під впливом умов зовнішнього середовища живі організми можуть набувати нові властивості. Але іноді серед таких особливостей бувають і ті, які на перший погляд зовсім не корисні для тварини, зате вкрай забавні.

Так і вийшло з одним із пітонів, на шкірі якого з’явився візерунок, схожий на смайлик емодзі.

Варто сказати, що, якщо можна так висловитися, цей пітон з’явився не відразу таким. На виведення змія з цим забарвленням селекціонеру із США Джастіну Кобилка (Justin Kobylka) знадобилося близько 8 років. Візерунки на тілі змії дійсно нагадують смайлик, і їх поява пов’язана з цілим рядом рецесивних мутацій. Таке забарвлення навряд чи допоможе змії в дикій природі, тому подібні мутації вважаються вкрай рідкісними.

Як ми пам’ятаємо з курсу біології, мутації бувають як домінантними, які виокремлюють значення ознаки, так і рецесивними, які, навпаки, пригнічуються. Справа в тому, що для того, щоб вивести особину з рецесивним значенням ознаки, потрібно витратити набагато більше сил і часу, так як від всіх «сильних» ознак у особин необхідно позбутися.

До Джастіна вже зверталися з пропозицією продати пітона за 4,5 тисячі доларів, але той відмовився це робити через унікальність тварини. Крім того, деякі користувачі Мережі відзначають, що емодзі на тілі пітона схожі на гарбуза, а сама змія стала би «ідеальним аксесуаром для Хеллоуїна».