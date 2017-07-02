(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Канадські вчені показали, що середня максимальна тривалість життя людини (тобто усереднена по всіх довгожителів Землі) як мінімум більша, ніж вважалося раніше. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature.



До своїх висновків фахівці дійшли, аналізуючи дані про тривалість життя людей з США, Великобританії, Франції і Японії, що збираються з 1968 року.

«Ми просто не знаємо, яка може бути вікова межа. Фактично, розширюючи лінії тренда, ми можемо показати, що максимальні середні терміни життя можуть продовжувати збільшуватися в осяжному майбутньому», — сказав співавтор роботи Зігфрід Хекімі.

Він зазначив, що 300 років тому у багатьох людей було коротке життя. «Якщо б ми сказали їм, що в один прекрасний день більшість людей можуть дожити до ста років, вони сказали б, що ми божевільні», — додав Хекімі.

Таким чином автори спростували результати американських вчених, опубліковані в жовтні 2016 року в Nature, згідно з якими середня максимальна тривалість життя людини становить 115 років.