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Серфер прокотився по величезній хвилі (відео)

в Відео 23.12.2016 2 пер.

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Можливо, на цих кадрах німецький серфер Себастіан Штедтнер ковзає по найбільшій хвилі з тих, що підкорялися його колегам.

У жовтні друзі Себастіана Штедтнера виклали в instagram фото, на якому серфер тікає від гребеня величезної хвилі в Назаре в Португалії. Це містечко стоїть на березі Атлантики, знамените тим, що там народжуються найвищі хвилі, які щороку приваблюють майстрів серфінгу.

 

Через кілька місяців Педро Міранда поділився відеозаписом, зробленим з натовпу глядачів на березі. Команда Штедтнера припускає, що в той день серфер міг осідлати найвищу хвилю в історії цього виду спорту. Втім, підрахувати її висоту, ґрунтуючись тільки на відеозаписі, досить складно.

«Може, й на краще, що Штедтнер вирішив вийти з найвищої точки хвилі до того, як вона звалилася йому на голову», — коментує один з друзів спортсмена.

 
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