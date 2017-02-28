Серфінгіст ледь не опинився у пащі акули (відео)

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Серфінгіст утік з-під носа великої білої акули, як показує відео, зроблене дроном. Безпілотник зняв невдалу атаку величезної хижої риби на людину біля узбережжя Австралії.

Коптер належить адміністрації штату Новий Південний Уельс і відстежує переміщення білих акул в регіоні. Дроном керують працівники, які знаходяться неподалік на скелі. Літаки літають на висоті 60 метрів над океаном в радіусі 5 км і повідомляють поліції і рятувальникам про випадки спостереження білих акул.

При перегляді ролика можна побачити, як смертельно небезпечна риба переслідує серфінгіста, який зловив хвилю, і в цей момент пропливає в метрі від його товариша, який безтурботно теліпає у воді ногами, чекаючи хвилю. Акула різко змінює напрямок і кидається до людини, яка нічого не підозрює. На щастя, в останній момент плани хижачки змінюються, і вона повертає в іншу сторону.

З 2014 року в районі міста Балліна було зареєстровано 11 нападів акул на людей. Два з них були смертельними.