SETI присвятив цілий епізод радіо-шоу розвінчанню міфу про наближення Нібіру

Вчені SETI і NASA зробили чергову спробу закликати громадськість до розсудливості і припинити вірити в казки про Нібіру. Напередодні чергової дати кінця світу провідні фахівці космічних досліджень присвятили 50-хвилинний епізод щотижневого радіо-шоу розвінчанню міфу про наближення Планети Х.



На веб-сайті SETI розміщеній аудіозапис епізоду радіо-шоу Big Picture Science під назвою «Skeptic Check: Nibiru! (Again!)» («Скептичний погляд: Нібіру! (Знову!)»), в якості запрошених гостей виступили: Девід Моррісон — астроном і космічний дослідник (NASA); Роберт Е. Бартоломью — соціолог і автор книги «Барвиста історія популярних помилок» і Майкл Браун — астроном із Каліфорнійського технологічного інституту (Pasadena, США).

Анотація до епізоду радіо-шоу звучить наступним чином: «чи Буде запис у вашому календарі за 19 листопада останнім? Хтось відповість «так», посилаючись на катастрофічне зіткнення Землі з планетою Нібіру, призначене на цю дату, і кінець світу. Але цього не відбудеться, тому що цієї блукаючої планети не існує. Прибуття Нібіру було передбачено вже багато разів, найбільш драматично в 2012 році і вже тричі в 2017. Але в цьому році NASA відзначило рідкісну суспільну впевненість у тому, що кінець світу не поверне назад.

Дізнайтеся, чому агенція вирішила висловитися. У той же час приклади містифікацій та історії, що провокують паніку, XIX-го століття виступлять в якості доказів того, що у нас є історично напрацьована звичка вірити в нісенітниці.

Крім того, астроном розповість, чому він не вірить у те, що Нібіру ховається у зовнішній Сонячній системі, але вірить, що там знаходиться «Планета Х.»