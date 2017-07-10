Шахматы — игра с историей в полторы тысячи лет

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Шахматы были изобретены в Индии в V веке. С тех пор игра распространилась по всему мира и стала крайне популярной. Мало того, она превратилась в вид спорта, призовые места в котором оцениваются в миллионы долларов.

В это тяжело поверить, но шахматные баталии имели огромное влияние на политику. Достаточно вспомнить легендарную партию Фишера и Спасского. Последний был гроссмейстером СССР. В то время холодная война вошла в новую фазу, и за противостоянием великих шахматистов следил весь мир.

Интересный факт — шахматы были одной из семи дисциплин, которая была обязательной для получения звания рыцаря. Считалось, что эта игра позволяет развить необходимые для воина тактические навыки. К счастью, сейчас не нужно рыцарского звания, чтобы купить шахматы в интерент-магазине, достаточно всего два клика. Доставка работает по всей Украине.

Есть одна старая индийская легенда о создании шахмат. К сожалению, сейчас тяжело утверждать, насколько она реальна. Тем не менее согласно этой истории много веков назад эту игру изобрёл брамин для раджи, но взамен попросил сущую малость: пшеничные зёрна. Вот только их количество должно было быть равным числу клеток. Подвох же крылся в том, что число росло в геометрической прогрессии. Проще говоря, на первую клетку нужно было положить одно зерно, на вторую два и так далее. Вот только конечная цифра получилась настолько огромной, что столько зерна не было на всей планете, а именно 18 446 744 073 709 551 615. Чтобы вы имели лучшее представление, сколько это, представьте себе хранилище в 180 квадратных километров.

Честно говоря, тяжело себе представить, что правитель был настолько не в ладах с математикой, что согласился на это безумие. Но V век, в конце концов. Любопытно другое, что потом случилось с этим брамином после его шутки. Возможно, его голова украсила дворцовую площадь… кто знает.

Прародительницей шахмат считается игра чатуранга. К сожалению, нигде в мире нет полного свода правил этой игры. Тем не менее из немногочисленных источников удалось установить, что эта игра имела вид схожий с современными шахматами. В игре присутствовала квадратная доска восемь на восемь. В партии принимало участие 16 фигур и 16 пешек. Вот только игроков было четыре. Ходы же, в свою очередь, зависели от бросания костей.

У каждого игрока было четыре фигуры и столько же пешек. Конь и король в игре ходили также, как и в шахматах. Колесница могла двигаться по вертикали и горизонтали в пределе двух полей. Слон ходит на одно поле по диагонали или вперёд, вскоре стали доступны прыжки. Ферзь в чатуранге отсутствовал. Побеждал тот, кто уничтожал войска противника.

Само собой, что со временем в шахматах стало появляться всё больше новых правил. Игра эволюционировала и менялась вместе с человечеством. Мало того, даже сейчас появляются новые невероятные версии этой классической игры. Достаточно хотя бы вспомнить шахматы на троих.

Преобразования шахмат проходили в арабских странах и в Юго-Восточной Азии. Вся планета играла в эту увлекательную игру. До нас она впервые дошла в 820 году. Точнее, тогда это был арабский шатрандж. В свою очередь «шахматы», это уже среднеазиатское название.

Попав в Европу, шахматы претерпели ещё больших изменений. Изменённый вариант дошёл до Руси только в X веке. Причём его путь лежал из Италии в Польшу, и только потом к нам. Любопытно, что, в свою очередь, церковь ввела запрет на шахматы. Было это связано с тем, что до XIV века в неё играли с кубиками.

Сегодня, конечно же, никаких запретов нет, как и кубиков, зато есть часы, которые добавляют немало азарта. Мало того, не нужно ехать в Италию или Индию, чтобы насладиться восточной игрой. Доску можно купить в интернет-магазине desktopgames.org.ua.