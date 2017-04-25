Шьем одежду сами – выбор швейной машины

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Во все времена пошив одежды считался более выгодным, чем покупка готовых вещей в магазине. Ведь это не только значительная экономия бюджета, но и возможность выгодно отличаться на «общем фоне», благодаря индивидуальной одежде.

Критерии выбора

Сегодня швейные машинки, представленные в огромном ассортименте на сайте швейные-машинки.com.ua/ua/, оснащены множеством встроенных функций. Порой даже опытной швее требуется определенное время, для того чтобы разобраться во всех тонкостях. Поэтому при покупке необходимо обращать внимание на такие моменты, которые могут оказаться ключевыми во время эксплуатации:

количество производимых строчек;

виды петель;

вид челнока;

толщина прокола;

скорость;

комплектацию и корпус.

Количество строчек, которые выполняет машина, может находиться в широком диапазоне. Так, машины с электромеханическим приводом в состоянии выполнять основные виды строчек, количество которых может достигать 40. Электронные машины имеют гораздо больше возможностей, и количество запрограммированных строчек у них достигает нескольких сотен.

От вида петель зависит качество обрабатываемых краев изделия. Сегодня все бытовые машины имеют эту функцию. В машинах с электроприводом настройка этой опции производится в ручном режиме, компьютерных необходимо только задать режим.

Челнок может быть горизонтальным и вертикальным. Практически все современные устройства оборудованы горизонтальным челноком, вертикальный же устанавливается на агрегатах для промышленного производства.

Толщина прокола напрямую зависит от мощности. Соответственно, чем выше мощность, тем толще ткань можно обрабатывать.

Немаловажную роль играет и материал, из которого выполнен корпус. Если есть возможность, то лучше отдавать предпочтение корпусу из металла. Стандартная комплектация состоит из запасных игл, лапок и руководства по эксплуатации, также производитель должен предоставить гарантию.

Дополнительное оборудование

Решив заняться пошивом одежды для себя в домашних условиях необходимо купить гладильную доску, при помощи которой процесс ухода за вещами станет намного удобнее, ввиду большого количества функций.

Также, стоит задуматься о покупке парогенератора. Ведь купить парогенератор у надежного продавца, это значить обеспечить быструю и безопасную глажку любых видов ткани без боязни пережечь ее.