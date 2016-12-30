Що подарувати на Новий рік 2017 рідним і близьким: ідеї подарунків, що не можна дарувати на рік Півня 2017

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Одним з найбільш складних завдань перед Новим роком є вибір подарунків для рідних і близьких людей. Адже завжди хочеться подарувати саме те, що залишить незабутній відбиток на людину не тільки в новорічну ніч, але ще й протягом усього року.

Що подарувати на Новий рік 2017, який пройде під знаком Вогняного Півня? Це питання є вкрай актуальним навіть сьогодні, коли до настання наступного року залишається всього декілька днів. Багато чесно зізнаються, що бояться помилитися з вибором. Відразу ж в цьому контексті потрібно уточнити, кому призначається: рідній людині, колезі по роботі, дитині або дорослому. Потрібно враховувати індивідуальні особливості того, кому призначається подарунок.

Що подарувати батькам на рік Півня 2017

Для батьків все буде приємно отримати презент, який дитина зробив власними руками. У цю річ, будь вона навіть кривою і косою, вкладена частинка душі і любов до батьків. Мама і тато з задоволенням приймуть від улюбленого чада намальовану листівку, вишиту картину, зшитий самостійно чохол для окулярів, планшета і ноутбука. Підліток, який захоплюється роботою з деревом, може виготовити дошку для мами або ящик для інструментів батькові. Якщо дитина вже має власні кишенькові гроші або заощадила на сніданках, вона може купити мамі домашній халат, набір рушників або келихів. Обом батькам доведеться по душі фотоальбом або рамка для фотографії.

Подарунок дівчині на Новий рік 2017

Напевно будь-яка дівчина зрадіє подарунку у вигляді ювелірної прикраси від ювелирной мастерской або ж біжутерії, яка виготовлена якісно і красиво. Можна зупинитися, наприклад, на красивому обідку. Якщо ви відчуваєте в собі романтичні нотки, то можна зупинитися на незабутньому побаченні, яке можна влаштувати на даху. Безумовно, потрібно ретельно підготуватися, створивши не тільки приємну, але ще і комфортну атмосферу. Мало хто відмовиться від того, щоб поспостерігати за салютами, перебуваючи на даху якого-небудь висотного будинку.

Подарунки на Новий рік 2017 для чоловіка і дружини

Зупиняючись на виборі подарунків для чоловіка та дружини, потрібно в обов’язковому порядку враховувати індивідуальні переваги близької людини. Проте є і зворотна сторона. Справа в тому, що якщо ви живете з людиною вже давно, то може скластися враження, що фантазія вичерпалася і чимось здивувати майже неможливо. У цьому випадку чоловікам треба знати, про що ж мріє друга половинка. Це може бути нова сумочка, шийну хустку, парфуми, прикраси, парасолька. А може бути, це буде електронна книга або новий телефон. Чоловікові теж потрібно піднести на Новий рік те, про що він думав чи мріяв. Адже кожна жінка знає хобі свого супутника життя. Це може бути скринька для інструментів, гірськолижні окуляри, шкіряне портмоне.

Що подарувати дитині на рік Півня 2017

Питання, що подарувати дитині, не повинно ставити батьків у глухий кут. Адже син або дочка самі підкажуть це, заздалегідь написавши листа Діду Морозу і описавши там свою мрію. Батькам залишиться тільки запастися грошима, піти в магазин і вибрати бажане. Головне, щоб бажання нащадка було розумним і вкладалося в новорічний бюджет.

Що не можна дарувати на Новий рік 2017

Також не потрібно пропускати такий момент, як деякі подарунки, які абсолютно не можна дарувати на рік Півня 2017. В першу чергу мову потрібно вести про порожні скарбнички, гаманці, ножі і ножиці. Коханим ніяк не можна дарувати годинник, тому що цей символ асоціюється з розлученням. Особливістю 2017 року, який пройде під проводом Вогняного Півня, стануть його негативне ставлення до таких подарунків, як браслети та ланцюжки.