Що таке енергоаудит і для чого він потрібен

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Енергоаудит — що це таке

До недавнього часу про необхідність раціонального витрачання енергоресурсів говорили в основному екологи. За останні кілька років ситуація змінилася. Енергоносії дорожчають з такою швидкістю, що без зниження їх витрачання неможливо успішно вести бізнес.

Багато великих підприємств замовляють проведення енергоаудиту для оптимізації витрат, що, в кінцевому рахунку, призводить до збільшення прибутку. Професіонали не тільки підрахують витрати на енергоресурси, але і запропонують варіанти щодо їх зниження, тим паче, що стоимость энергоаудита здесь здивує вас своїми помірними цінами.

Для чого потрібен енергоаудит

Вперше енергоаудит з’явився в Україні після переходу до ринкової моделі економіки. У той час багато керівників підприємств стали замислюватися про необхідність знижувати витрати при виробництві, в тому числі і на енергоносії.

Проведення енергоаудиту забезпечує:

виявлення реальних витрат підприємства по енергоресурсах;

можливість визначення заходів, здатних підвищити ефективність витрачання енергетичних ресурсів;

виявлення можливості отримати додаткову економію.

Ефективне управління компанією сьогодні складно уявити без грамотного енергетичного менеджменту. Проведення обстеження енергетичного господарства підприємства є першим кроком на шляху до цього.

Види енергоаудиту

На сьогоднішній день існують різні види енергетичних перевірок, і кожна з них має свій регламент проведення.

Найчастіше на підприємствах вдаються до таких видів енергоаудиту:

перед тим, як провести запуск підприємства або окремої виробничої лінії проводять передпусковий аудит. Його метою є визначення відповідності нового обладнання, а також його монтаж і налагодження, відповідним вимогам і нормам;

повторне обстеження проводиться з певною періодичністю для того, щоб дати оцінку динаміки споживання ресурсів. Також проводиться контроль по виконанню даних раніше рекомендацій;

позачергове обстеження може бути проведене при різкому збільшенні витрат підприємства на енергоресурси.

При необхідності проводяться локальні обстеження, які оцінюють ефективність використання одного якогось ресурсу, наприклад, палива або електроенергії. Також може бути оцінена роботи деяких агрегатів або їх групи.

За результатами енергоперевірки складається енергетичний паспорт. Цей документ містить всі дані про енергогосподарство підприємства, а також оцінка його ефективності.