Що таке фасадний декор

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Прикрасити своє житло, як з внутрішньої сторони, так і з зовнішньої, людина почала з моменту свого свідомого життя. З розвитком будівництва розвивався і архитектурный декор, як елемент архітектурного оздоблення. Найбільшого прогресу при використанні фасадного декору домоглися архітектори Давньої Греції і Риму. Фасадний декор це невід’ємний атрибут багатьох архітектурних стилів. Він розвивався від складних конструкцій до простих. Пізніше багато з таких форм стали каноном.

Архітектурне оформлення будівель з допомогою фасадного декору дуже складне питання в проектуванні та будівництві будівель. Якщо інтер’єр захищений від агресивних впливів зовнішнього середовища, то фасадному декору в цьому питанні пощастило менше. Опади, ультрафіолет сонячних променів, перепадів температури і т. п. доводиться враховувати при використанні елементів фасадного декору на будівлях. На щастя архітекторів, сьогодні є безліч можливостей захистити фасадний декор, але кожен з них має як свої плюси, так і мінуси.

Найдешевшим, але в теж час довговічним є фасадний декор з пінопласту, захищений покриттям з мармурової крихти, пов’язаної між собою зв’язуючими полімерами. Захисний шар з однієї сторони запобігає потраплянню на пінопласт сонячних променів, а з іншого захищає і надає елементу декору елегантний вигляд.

Сучасного обладнання дозволяє вирізати з пінопласту 3D-фігури будь-якої складності, які згодом не важко покрити захисним шаром.

Класичним матеріалом для фасадного декору є гіпс. Спочатку, архітектори з допомогою своїх рук створювали оригінальні елементи декору з цього матеріалу. Такі елементи згодом придбали величезну цінність. Але, гіпс має властивість накопичувати вологу. Тому через певний проміжок часу гіпсовий декор необхідно реставрувати.

У сучасному будівництві застосовують фасадний декор з бетону. Так як цей матеріал не може похвалитися естетикою, його необхідно фарбувати. Фасадний декор з бетону фарбують кожні 2-3 роки.

Третім за популярністю видом важкого декору (після гіпсу і бетону) є штучний камінь. Його на відміну від бетону не потрібно фарбувати, але на відміну від гіпсу, з нього не можна зробити декор складних форм.

Сьогодні в моді легкий декор. Про пінопласт ми вже писали. Але також існують елементи фасадного декору з поліуретану, полістиролу і склопластику. Їх перевага — низька ціна (порівняно з важкими елементами декору) та відносна легкість монтажу.