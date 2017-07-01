Що таке конфіскат?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Уже кілька років розміщують все більше реклам про збут конфіскованих товарів. Спочатку потрібно з’ясувати, чим є конфіскат, і як він може бути цікавим для покупця. Кожна конфіскація, про яку можна дізнатися на прозоро, — це адміністративне або кримінальне покарання, при якому у злочинця вилучають товари, що несуть матеріальну цінність (нерухомість, автомобілі та інше).

Арешт майна часто плутають з конфіскатом. Але відрізняються вони тим, куди пересилають кошти після продажу товару. Під час арешту майна через будь-який економічний спір гроші після реалізації отримує кредитор. А конфісковане майно стає державною власністю, і гроші після його покупки надходять в казну, де можуть реалізуватися в будь-якому державному напрямку.

Існують ще такі види конфіскату, як митний і банківський. Вони теж досить цікаві, адже купувати такі товари набагато дешевше. Але якщо бути більш точним, то використовувати поняття «митний конфіскат» не дуже грамотно. Митниця може тільки вилучити товар, долю якого вирішують на суді. Після цього його передають в продаж за низькими цінами в спеціальних торгових мережах. В середовищі таких товарів найбільш часто зустрічаються речі відомих брендів, фірмова косметика, парфуми, електронна техніка. Велику частину займають товари китайських виробників.

До банківського конфіскату відносять майно серйозніше (нерухомість, машина), яке виставляють на продаж на аукціонах. Це залишене під заставу майно, під яке дають кредити в банках, і конфісковані за несплату товари, придбані в кредит. Тому на аукціонах часто вдало купують квартири, техніку, земельні ділянки, офіси.

Потрібно бути гранично обережним при покупці заставного житла. Адже можна думати, що таке житло ніяких неприємних сюрпризів не принесе, тому що його перевіряли банківські фахівці і оцінювачі. Операція буде безпечною лише при покупці квартири, яка вже знаходиться у власності банку. При покупці заставного об’єкта в судовому порядку можуть виникати неприємності. Наприклад, в квартирі прописані неповнолітні особи. Деякі фінансові установи дають кредити для придбання конфіскату. Можна знайти вигідні умови для себе.