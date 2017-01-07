Що таке офшор

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Офшорні зони – держави, які створюють для бізнес-структур і представників приватного капіталу пільговий режим оподаткування аж до повного звільнення від податків.

Комерційні установи інших країн отримують пільгові умови для транзакцій в іноземній для даної країни валюті. Іншими словами, не хочеш платити податки, іди в офшор.

Даним терміном іменуються також міжнародні організації, що діють в зонах, звільнених від податків.

У світовій економіці це стійка і поширена практика, яка надає комерсантам певну економічну свободу і створює своєрідний простір для маневру.

Поняття «відкрити офшор», завітавши на сайт fbs-tax.com, означає – перенести фінансові активи, бізнес чи його частину на іноземну територію.

У даного явища глибокі історичні корені. Ще в античний час торговці часто організовували продажу за межами міст, в яких були занадто надмірні податкові мита.

У середні віка європейські купці продавали вовну виключно у Фландрії, а не в густонаселеній Англії, де державні збори зводили прибутки до нуля.

У новій історії прикладів офшорного бізнесу стає все більше: наприклад, перші північноамериканські комерсанти воліли здійснювати операції в країнах латинської Америки, щоб не потрапити під фіскальну залежність від Англійської корони.

Вперше в юридичній практиці поняття «офшор» в його сучасному розумінні було вжито на одному з судових засідань у Британії. Друге народження терміна припало на другу половину 20 століття. В одній з газет цим словом охрестили діяльність успішної комерційної компанії, яка перенесла свої активи за межі країни.

Головна перевага виведення бізнесу в зони офшорів полягає в наступному: компанія отримує можливість багаторазово збільшити чистий прибуток від своєї діяльності шляхом легального зниження податків. Це основна відповідь на питання, навіщо потрібен офшор.

Плюси офшорів (+)

Нижче наведено кілька переваг офшорного бізнесу:

Низькі або рівні до нуля податки. Часто закони більшості країн такі, що на рідній території не дають нормально розвиватися і приносити стабільний прибуток компаніям.

Можливість розширити географію бізнесу. Робота на іноземному ринку сприяє прискоренню темпів зростання фірми.

Нагромадження капіталу за кордоном. Можливість мати грошові рахунки на закордонній території і користуватися фінансами саме тоді, коли це потрібно.

Управління бізнесом через довірену особу. Для роботи в офшорах і управління бізнесом власнику компанії не обов’язково перебувати за кордоном – юридичні і фінансові операції можна покласти на довірену особу.

Зниження юридичних ризиків. Компанія в офшорі – повноправний суб’єкт інтернаціонального ринку, підлеглий, в першу чергу, юрисдикції тієї країни, в якій фірма зареєстрована.

Швидка реєстрація підприємства. Реєстрація компаній в офшорах відбувається в прискореному темпі. Все влаштовано таким чином, щоб на збір потрібних документів йшло мінімум часу.

Гнучкий вибір форми ведення бізнесу. Власник компанії при створенні офшору сам вибирає вигідну для себе форму комерційної діяльності з запропонованого списку.

Простота відкриття та пільгове функціонування. Витрати фірми на відкриття офшору мінімальні – крім того, у деяких країнах вимог щодо аудиту не пред’являється.

Захищеність інформації про офшорну компанію. Ніхто не має права на отримання інформації про компанію в офшорній зоні, за винятком ситуацій, коли таке право надано рішенням суду.

Зберігати гроші в офшорах – це безпечно, вигідно і цілком законно, однак, спосіб має і свої недоліки. Якщо ви не знаєте куди вкласти гроші, вам варто розглянути спосіб їх виведення за кордон.

Мінуси роботи з офшорами (-)

Окрім переваг бізнесу з офшору існують також і недоліки.

Ось кілька з них:

Підвищена увага до офшорів з боку міжнародного права. Інтернаціональні правові структури приділяють компаніям, що працюють за такими схемами пильну увагу.

Є свої ризики. При виборі території слід дотримуватися граничну обережність: існує певний ризик повністю втратити бізнес.

Негативний імідж. Багато великих корпорацій відмовляються працювати з підприємствами, які ведуть свої справи з залученням офшорів.

Утруднення з залученням кредитних коштів. Компанії, що мають закордонні рахунки, часто не мають можливості отримувати великі кредити.

Значну частину мінусів можна нейтралізувати, якщо співпрацювати з солідними професійними фірмами, що займаються реєстрацією офшорних підприємств. Допомагає також знання законів і міжнародний юридичний досвід.