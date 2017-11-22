Що відбувається з вашим тілом, коли ви починаєте займатися фізичними вправами?

Ми всі знаємо, що фізичне навантаження необхідне для підтримки здоров’я, однак злізти з дивана і попрямувати в спортзал завжди важко. Як себе подолати? Наше тіло – це складний механізм, і коли ви даєте собі навантаження, все в ньому починає змінюватися, звичайно, в кращу сторону.

Початок

Перше, що ви помітите, коли почнете працювати, – це задишка і частий пульс. І це абсолютно нормально. Ваше тіло реагує, підвищуючи серцевий ритм і змушуючи вас глибоко дихати. Перші кілька тижнів складні, але поступово ваше тіло почне адаптуватися. Встановіть собі мету: витримати перший місяць і ходити в спортзал тричі на тиждень. Через це час винагородіть себе новими джинсами на розмір менше або маленьким чорним платтям.

Зміни в м’язах

Коли ви вперше йдете по біговій доріжці (кілометри зо три), ваш серцевий ритм досить високий, дихання важке, і ви відчуваєте себе, м’яко кажучи, не дуже. Але через три-чотири тижні ви помітите, що ваше дихання набагато покращилося. Причиною цього є зміни в м’язовій тканині. Тепер ваші м’язи споживають значно більше кисню, що знижує частоту серцевих скорочень, а навантаження не тільки приносить м’язам біль, але і допомагає їм розвиватися і зміцнюватися.

Поліпшення мозкової діяльності

Більш активний кровотік приносить користь і мозку. Його клітини починають функціонувати на більш високому рівні, змушуючи вас почувати себе більш сконцентрованими і енергійними як під час тренування, так і після нього. Ці зміни поліпшують функцію клітин і захищають від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона і навіть інсультів. Крім того, фізичне навантаження викликає викид ендорфінів або «природних наркотиків щастя».

Поліпшення ниркової діяльності

Швидкість, з якою нирки фільтрують кров, може змінюватися в залежності від навантаження. Під час інтенсивних фізичних вправ нирки зберігають у тілі більше води для кращої гідратації. Крім того, деякі з так званих стресових гормонів, які виділяються в наднирниках, мають вирішальне значення для якості тренування. Кортизол, наприклад, допомагає організму мобілізувати свої енергетичні запаси, а адреналін стимулює серце працювати активніше.

Плюси для шкіри

Коли ви прискорюєте темп руху, організм, як і будь-який двигун, виділяє тепло і потребує охолодження. Кровоносні судини шкіри розширюються, що збільшує приплив крові. За сигналом гіпоталамуса починається робота ендокринних залоз. В результаті при регулярних тренуваннях ваша шкіра буде виглядати більш гладкою і практично без вад.

Спалювання калорій

На додаток до всього цього, ви також будете спалювати калорії і жири, що сприяє зниженню ваги. Як правило, ваше тіло спочатку спалює вуглеводи, а потім починає спалювати жир як джерело енергії. Коли ви спалюєте більше калорій, ніж споживаєте, ваше тіло буде задіяти саме жир для отримання енергії і втрати ваги.

Як вибрати відповідний вам тип фізичного навантаження

Якщо ви хочете поліпшити свій фізичний стан, кращим варіантом буде навантаження на всі м’язи. Для більшості людей підходять щоденні півгодинні тренування середньої інтенсивності, такі як ходьба, біг підтюпцем, плавання або їзда на велосипеді. Виберіть собі те, що вам зручніше і комфортніше. На початку також дуже важливий принцип помірності: робіть прості вправи і намагайтеся надмірно не навантажувати свій організм, звиклий до пасивного і сидячого способу життя.