Шлемы для бокса и MMA: как выбрать правильно

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Бокс и смешанные единоборства (MMA) относятся к травмоопасным видам спорта. Сама суть борьбы заключается в нанесении повреждений противнику. Однако это спорт, и серьезные травмы здесь не приветствуются. Сохранение здоровья – важная часть работы как тренера и команды, так и самого бойца. Поэтому шлем относится к важнейшим элементам экипировки серьезного спортсмена. Важно правильно его подобрать? Ведь шлем MMA и боксерский имеют отличия.

Легкая защита

Любой шлем предназначен для защиты головы – смягчение ударов, предотвращение рассечений, гематом и прочих повреждений. Обычно на тренировках применяются закрытые шлемы, а на соревнованиях – открытые. Однако главное в выборе экипировки – учесть требования конкретного вида единоборств. Например, минимум защиты предоставляет боксерский шлем для соревнований. Он закрывает только:

щеки, часть лица;

уши.

Такие изделия мало весят за счет легкости наполнителя. Шлемы для тайского бокса обладают улучшенной защитой в верхней части.

Все изделия с минимальной защитой подразделяются по виду креплений:

с липучками;

со шнурками.

Обычно можно без проблем найти любой размер. Но из-за небольшой степени защиты лучше не использовать их на тренировках.

Тренировочная экипировка

Для подготовки к соревнованиям хорошо подойдет шлем с защитой подбородка и скул. Он также используется:

в MMA;

в тайском боксе;

начинающими.

Изделия отличает более основательная конструкция:

протектор на подбородке, смягчающий даже удары коленями или удачные апперкоты;

наполнение – плотное, толстое;

довольно надежно закрывают скулы.

В подобных шлемах можно отрабатывать удары или клинч, особенно не опасаясь получить «сечку» или другую травму. Улучшенная защита не мешает подвижности. Несмотря на наличие лишь нескольких размеров, подбираются практически для любой головы, так как есть возможность подгонки.

Максимальная защита

Шлемы, обеспечивающие максимальную защиту, иногда называют «с бампером». Они обладают вытянутой формой и очень надежно предохраняют лицо. Есть дополнительная защита для ушей. Часто в основе конструкции – металлическая база, окруженная наполнителем и покрытая кожей. Благодаря надежности такие шлемы особенно любимы новичками или людьми, для которых спорт – лишь увлечение, но не основное занятие в жизни. Это понятно, так как бухгалтерам или менеджерам после спарринга необходимо снова отправляться на работу. Разбитое лицо вряд ли понравится начальнику или клиентам.

Стоит учитывать, что шлемы с максимальной защитой применяются только на тренировках. Они ограничивают обзор, работу ног, подвижность.

Применяемые материалы

Изделия выполняются из различных материалов. От них зависит качество и цена. К самым распространенным относятся:

Кожа – наиболее прочный и дорогой материал. Искусственная PU-кожа – почти не уступает по качеству, но стоит гораздо меньше. Винил – дешевый, непрактичный материал. В таких шлемах быстро потеет голова.

Наполнение шлема представляет собой несколько слоев специальной пены и геля G-core. Обычно используется пенополиуретан. Такое наполнение является очень легким и отлично поглощает силу удара.

Размеры изделий

Шлемы для бокса и MMA изготавливаются разных размеров, иногда – одного, но с регулировкой. В первом случае важно правильно подобрать изделие по следующим причинам:

слишком большой шлем опускается и препятствует нормальному обзору;

чересчур маленький просто не наденется или будет плохо сидеть, не обеспечивая необходимую защиту.

Выделяют стандартные размеры, которые немного регулируются, – XS/S, S, M, L, XL.

Многие фирмы выпускают продукцию под известным брендом, но не все имеют аккредитацию. Для соревнований нужно покупать изделия, одобренные специальными организациями. Например, для бокса это AIBA. Проверенные шлемы помогут во время боя или сохранят здоровье для будущих.