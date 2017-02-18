Що буде, якщо все населення Землі поселити в одному місті? (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Що буде, якщо все населення Землі поселити в одному місті? Яких розмірів буде цей мегаполіс, і чи зможе він забезпечити всіх ресурсами? Чи існують реальні приклади міст з надвисокою щільністю населення? На ці та інші питання сьогодні відповість канал RealLifeLore.



У вересні канал YouTube RealLifeLore розмістив відео з розповіддю про те, чи можливо поселити всіх людей Землі в одному-єдиному місті. Відео досліджує щільність населення різних міст і розглядає приклади реально існуючих перенаселених районів, приміром місто-фортецю Коулун в Гонконзі. Проте глядачів це не задовольнило: їх цікавить не тільки те, яку територію зайняли б всі люди, які живуть на планеті, але і те, чи здійсненна в такій ситуації нормальна (або хоча б мінімально комфортна) життєдіяльність.



Канал відповів на питання аудиторії черговим цікавим відеороликом. Тема мега-міста розглянута з усіх боків, адже для такого будівництва важливі безліч факторів: населення повинно мати вільний доступ до чистої води, електроенергії і просто продуктів харчування. В результаті одним з найбільш реалістичних варіантів стала гіпотетична конструкція в Бразилії, що височіє вгору на сотні метрів, де люди до кінця століть змушені будуть харчуватися солодкою картоплею.



Цей на перший погляд досить непривабливий сценарій частково заснований на реальному проекті, Shimzu Mega-City Pyramid в Токіо. Shimzu Corporation планує звести в Токійській затоці плавуче місто, яке зможе вмістити до 1 мільйона чоловік. Проблема у тому, що поки у будівельників немає відповідних технологій, а тому будівництво, за оцінками експертів, почнеться приблизно в 2030 році і буде завершена до 2110.

Як розповідає автор відео, для людей, яким доведеться жити в місті-колосі, життя не буде солодким, особливо в порівнянні з тим, як живуть сучасні мешканці великих міст. З іншого боку, перевага такого міста полягає в тому, що воно може існувати як самодостатня система на порівняно невеликій території, порівнянного за розмірами з площею Фарерських островів в Шотландії. Так що, в разі ядерної війни, удару метеорита або будь-якої іншої глобальної катастрофи, у людства є всі шанси вижити і без необхідності постійно залишати стіни міста.