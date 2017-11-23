Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями

Співробітники Національної академії наук США відповіли на запитання, що буде, якщо всі жителі Землі відразу перестануть їсти м’ясо і перейдуть виключно на вегетаріанське або веганське харчування. Прогнози невтішні – люди почнуть частіше хворіти, тривалість життя знизиться.



Як пишуть вчені, якщо повністю скасувати тваринництво, їжі для людей стане не менше, як можна подумати, а більше на 23 відсотка. Так трапиться тому, що люди почнуть харчуватися всіма зерновими культурами, якими зараз годують худобу.

Це призведе до того, що пересічний житель Землі стане вживати більше магнію, міді, вуглеводів і амінокислоти цистеїн. При цьому через відмову від м’яса в організмі людей буде спостерігатися нестача вітамінів B12, A, D і інших корисних речовин.

Варто відзначити, що вчені розглядали вітаміни та сполуки, які будуть надходити в організм виключно за допомогою їжі. Дослідники не враховували можливий прийом людиною таблеток, біодобавок і інших штучно створених засобів.

Практично будь-який вегетаріанець скаже, що замінити вітаміни та інші поживні елементи, які містяться в м’ясі можна за допомогою рослинної їжі, проте американські дослідники вважають, що це працює лише на індивідуальному рівні. У масштабах усього людства це завдання здається практично нездійсненним, впевнені вчені.

Таким чином, харчуватися здорово і правильно зможе лише невеликий відсоток населення планети, інші жителі Землі будуть змушені страждати і хворіти.