Що для вас гірше: сіль чи цукор?

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«Все має бути в міру» — девіз здорового способу життя. Але тільки не тоді, коли справа стосується солі і цукру, немов вибрати можна або все, або нічого. Обидві ці речовини грають важливу роль в нашому організмі: наприклад, цукор потрібен мозку для енергії, а сіль — м’язам для нормального скорочення. В той же час їх надлишок загрожує помітними проблемами для нашого організму. Так «профіцит» якого завдасть нам більшої шкоди?

Цукор

Експерти не так підозріло ставились до цукрів, які існують в природі, скільки до нового, рафінованому цукру. Цукор можна знайти і в молоці, і в 100% натуральному фруктовому соці, але крім нього ви отримаєте ще й корисні речовини: вітаміни, мінерали, білки (у молоці) поліфеноли (соці). А ось від цукру у чаї і газованій воді користі, щоб якось виправдати наявний цукор і калорії, мало. Те ж саме стосується більшості снеків, у яких практично немає цінних поживних речовин (таких як клітковина, білки, вітаміни та мінерали), а якщо і є, то вони додаються туди штучно. Тому не дивно, що пристрасть до такої форми перекусів може призводити до ожиріння і дефіциту корисних речовин.

Цукор, в якій би формі він не знаходиться — білий рафінований, сироп з високим вмістом фруктози, тростинний коричневий — володіє тим же ефектом на наш організм: піднімає рівень цукру в крові, підвищує вироблення інсуліну.

Як правило, процес засвоєння цукру проходить гладко, але якщо цукор надходить в організм у надмірній кількості, той починає посилено запасати надлишки «цукрових енергії» у вигляді жиру. Різкі перепади в рівні інсуліну небезпечні тим, що можуть призвести до нечутливості до інсуліну, тому організм почне виробляти ще більше інсуліну. З часом надлишок інсуліну та ожиріння можуть стати причиною розвитку діабету 2 типу, що підвищує ризик глаукоми, ниркової дисфункції та є великим фактором ризику інсульту і інфаркту.

Що гірше, споживання великої кількості цукру, особливо рафінованого, може привести до змін у метаболізмі і викликати хронічні спалахи запальних процесів, які можуть призвести до цілої плеяди хвороб. Фруктоза, наприклад, переробляється тільки печінкою. Якщо навантаження на неї занадто велике, то це може призвести до підвищеного рівня холестерину, підвищеного тиску, жирової хвороби печінки, метаболічного синдрому і хвороб серця.

Сіль

Сіль потрібна нашому організму для регулювання рівня рідини та проведення нервових електричних імпульсів. Однак, поки вплив цукру на організм людини досить очевидний, дія солі на нас і досі викликає гарячі суперечки. Здоровим людям помірна кількість солі не небезпечна і навіть необхідна, а от надлишок може приводити до неприємних наслідків. Поточні рекомендації дозволяють дорослим не більше 2,300 мг солі в день (близько чайної ложки). Проте більшість людей споживають близько 3,400 мг (майже на третину більше).

Довгий час експерти вважали, що сіль затримує в організмі надлишкову рідину, ускладнюючи роботу кровоносних судин і, як наслідок, підвищуючи тиск. Підвищений тиск загрожує небезпечними проблемами з серцем, включаючи інфаркт та інсульт, порушенням зору і роботи нирок. Однак зв’язок між сіллю і підвищеним тиском останнім часом піддається все більшому сумніву. Дослідження 2014 року, проведене серед 8000 дорослих у Франції, виявило, що систолічний артеріальний тиск у чоловіків, у жінок не був пов’язаний з рівнем споживання солі. Автори дослідження прийшли до висновку, що зв’язок між сіллю і тиском не так прямолінійний і набагато більш складний.

Більш чутливі до солі люди старше 50 і вже страждають від підвищеного тиску. Але, як вже було сказано вище, в цілому здоровим людям помірна кількість солі не шкодить. Що ж стосується проблеми надмірного споживання солі, воно нерідко пов’язано не з солонками, а з обробленою і готовою їжею. Така їжа, як правило, містить велику кількість жиру і калорій і менше корисних речовин порівняно з їжею, приготованою власноруч вдома. Надлишок солоної калорійної їжі може призвести до збільшення ваги і підвищеного тиску.

Так що ж гірше?

Ні цукор, ні сіль самі по собі не є небезпечними, якщо споживати їх у помірній кількості, але якщо порівнювати один до одного, то цукор надає більш негативний вплив на наш організм. При тому, що сіль життєво необхідна для його нормального функціонування, цукор — ні. До речі, згідно з даними, опублікованими в Журналі діабетології, цукор здатний підсилювати негативний вплив солі: чим вищий рівень інсуліну в крові через цукор, тим більше солі та води утримується в нирках. Що з цього випливає? Підвищений тиск.

Щоб не переходити за межі дозволеного ні з цукром, ні з сіллю, вибудовуйте свій раціон навколо цільних злаків, молочних продуктів та фруктів і тримайтеся якомога далі від продуктів з високим вмістом рафінованого цукру та інших перероблених інгредієнтів.