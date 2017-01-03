Що приховало від нас НАСА в 2016 році

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У 2016 році уфологам вдалося викрити кілька нових таємниць і підступних секретів НАСА. Це робити легко, бо НАСА давно викладає в інтернет всі наукові дані і фотографії, зроблені космічними апаратами.

Видання Ars Technica щорічно запускає пошук в інтернеті по фразі [«NASA hiding»]. Зараз пошук повертає 57 100 документів.

Про існування життя в космосі уфологам відомо давно. Ці чутки підтвердилися ще в 2014 році, коли російські вчені виявили сліди морського планктону на ілюмінаторах зовні Міжнародної космічної станції. Про це унікальне відкриття повідомив керівник польотом російського сегменту МКС Володимир Соловйов.

Найпростіші мікроорганізми — звичайно ж, не єдині істоти в навколоземному просторі. На одній з відеозйомок з борту МКС в минулому році багато хто помітив загадковий рожевий об’єкт, що висить поруч зі станцією.

Вчені спробували видати цей об’єкт за якийсь блик — відображення чогось усередині станції.

Але це не єдина фотографія з МКС з загадковими об’єктами в кадрі. Наприклад, довгий сигароподібний об’єкт потрапив у кадр під час зйомки Південної Індії з борту МКС в листопаді 2015 року. Його добре видно в правому верхньому кутку фотографії.

Інформація миттєво розійшлася по соцмережам, отримала тисячі ретвітів і лайків. Відеоролик з НЛО набрав майже мільйон переглядів. Вчені знову знайшли стороннє пояснення феномену. Вони сказали, що там нібито частина конструкції МКС.

В цьому році адміністрації НАСА теж довелося чимало попрацювати, щоб пояснити загадкові об’єкти, які періодично помічають на фотографіях.

Конспірологи абсолютно впевнені, що НАСА редагує відеопотік з борту МКС. Ці чутки особливо посилилися в липні 2016 року, коли НАСА раптово відключило пряму відеотрансляцію з борту станції якраз в той момент, коли в поле зору камери потрапив непізнаний літаючий об’єкт.

Об’єкт почав повільно опускатися на Землю, коли раптово перервалася трансляція через технічні проблеми. Представник НАСА в офіційному коментарі заявив, що трансляція не була перервана спеціально, а камери на борту МКС працюють в автоматичному режимі. Просто станція періодично виходить із зони прийому супутників системи супроводу об’єктів і передачі даних (TDRSS), які беруть відео з камер.

Один з пильних користувач під ніком Streetcap1 записав відео прямо перед зривом трансляції — і виклав його на YouTube. За минулі місяці відео подивилися близько 4 млн разів.

Невідомо, як пов’язана посадка дивного об’єкта на Землю з великою дірою прямо на Північному полюсі нашої планети, яка нібито відкрилася за декілька місяців до цього. У травні 2016 року про портал поінформував людство стурбований користувач secureteam10.

До теперішнього часу 13-хвилинне відео набрало 2,3 млн переглядів. Автор нагнітає обстановку, компілюючи безліч старих супутникових фотографій, які доводять, що НАСА «спіймано на місці злочину в спробах приховати правду».

У фільмі присутній фрагмент відеозапису НАСА під час польоту над Антарктидою, коли прямо під час підльоту до порталу астронавт раптово закриває об’єктив камери. Дуже загадково.

Дивно, що творці фільму демонструють старі фотографії, в той час як існує велика кількість актуальних фотографій полюсів в набагато кращій якості. Чому на фотографіях Північного полюса не видно ніякої дірки.

Та й наукову станцію на Південному полюсі ще нікуди не засмоктало.

До речі, в іншому відео вище згаданий автор secureteam10 доводить, що НАСА приховує якийсь об’єкт на фотографіях Сонця, зроблених космічним апаратом Solar and Heliospheric Observatory (SOHO).

Цей кубічний об’єкт, який «висмоктує енергію з Сонця», агентство НАСА видає за «піксельні глюки».

На думку уфологів, пояснення уряду не витримує ніякої критики, тому що кубічний об’єкт сфотографований двома різними камерами в різний час, а куб залишився на колишньому місці, «продовжуючи висмоктувати енергію із нашої зірки».