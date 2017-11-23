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Що викликало таємничі звуки «Апокаліпсису», почуті в 64-х місцях по всьому світу

в Земля 23.11.2017 91 Просмотров

 
 

Зовсім недавно «гомін» був почутий на більшій частині штату Алабама. Пропоновані причини включають надзвукові літальні апарати, вибух на землі або вибух метеорита, але жодна з цих гіпотез не підтвердилася.
Інші дивні звуки відбулися в Кернсі 10 жовтня і Абергавенні 11 травня. Інциденти з дивним гомоном доноситься з неба, стають все більш частими. Минулого тижня жителі Алабами були дуже налякані, коли гучний звук, схожий на вибух був такої сили, що б чути по всій території штату.

Інциденти стають все більш частими, але їх причина так і залишається загадкою. Тільки в цьому році подібні звуки відбувалися в 64 рази в таких місцях, як Мічиган, Лапландія, Сент-Ів, Суонсі і Йоркшир.

Причина їх появи залишається загадкою, хоча було запропоновано кілька пояснень.

1) Звуковий удар при переході літаків на надзвукову швидкість
Звуковий удар — це звук, пов’язаний з ударними хвилями, створюваними об’єктом, що рухається по повітрю швидше, ніж швидкість звуку — наприклад, надзвукові літальні апарати.

2) Військові навчання
Багато нез’ясовних голосних звуків можуть бути наслідком військових навчань, які проводяться на армійських чи військово-морських базах або у віддалених районах, використовуваних для таких навчань.

3) Контрольовані вибухи
Керований вибух — це метод детонації вибухового пристрою використовується при гірничих роботах у кар’єрах.

4) Незвичайна погода
Багато гучних звуків пов’язують з надзвичайними погодними явищами, такими як грози.

5) Метеори
Великі метеори, що проходять над Землею, часто створюють ударні хвилі, які можна почути як звуковий вибух.

6) Звук, посилений з літака
Деякі припустили, що звук був викликаний інверсією — явище, яке виникає, коли шар теплого повітря розташований над шаром більш холодного повітря, збільшуючи звук літака за кілька десятків кілометрів.

7) Інопланетяни
Деякі стверджують, що таємничі звуки — це шуми, створені інопланетянами або вірніше їх літальними апаратами.

8) Ознаки Апокаліпсису
Щось недобре відбувається з нашою планетою і ці звуки наслідок цих страшних змін.

 
 
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