Що викликало таємничі звуки «Апокаліпсису», почуті в 64-х місцях по всьому світу

Зовсім недавно «гомін» був почутий на більшій частині штату Алабама. Пропоновані причини включають надзвукові літальні апарати, вибух на землі або вибух метеорита, але жодна з цих гіпотез не підтвердилася.

Інші дивні звуки відбулися в Кернсі 10 жовтня і Абергавенні 11 травня. Інциденти з дивним гомоном доноситься з неба, стають все більш частими. Минулого тижня жителі Алабами були дуже налякані, коли гучний звук, схожий на вибух був такої сили, що б чути по всій території штату.

Інциденти стають все більш частими, але їх причина так і залишається загадкою. Тільки в цьому році подібні звуки відбувалися в 64 рази в таких місцях, як Мічиган, Лапландія, Сент-Ів, Суонсі і Йоркшир.

Причина їх появи залишається загадкою, хоча було запропоновано кілька пояснень.



1) Звуковий удар при переході літаків на надзвукову швидкість

Звуковий удар — це звук, пов’язаний з ударними хвилями, створюваними об’єктом, що рухається по повітрю швидше, ніж швидкість звуку — наприклад, надзвукові літальні апарати.



2) Військові навчання

Багато нез’ясовних голосних звуків можуть бути наслідком військових навчань, які проводяться на армійських чи військово-морських базах або у віддалених районах, використовуваних для таких навчань.



3) Контрольовані вибухи

Керований вибух — це метод детонації вибухового пристрою використовується при гірничих роботах у кар’єрах.



4) Незвичайна погода

Багато гучних звуків пов’язують з надзвичайними погодними явищами, такими як грози.



5) Метеори

Великі метеори, що проходять над Землею, часто створюють ударні хвилі, які можна почути як звуковий вибух.



6) Звук, посилений з літака

Деякі припустили, що звук був викликаний інверсією — явище, яке виникає, коли шар теплого повітря розташований над шаром більш холодного повітря, збільшуючи звук літака за кілька десятків кілометрів.



7) Інопланетяни

Деякі стверджують, що таємничі звуки — це шуми, створені інопланетянами або вірніше їх літальними апаратами.



8) Ознаки Апокаліпсису

Щось недобре відбувається з нашою планетою і ці звуки наслідок цих страшних змін.