«Сховище судного дня» поповнили ще 50 тисяч типами насіння

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Всесвітнє насіневе сховище на Шпіцбергені поповнилося новим насінням. Якщо ви досі не чули про жодне Всесвітнє сховище насіння, то ось вам коротка довідка: на випадок глобальних катастроф, будь то Третя світова, або новий льодовиковий період, за полярним колом обладнали підземне сховище під насіння з усієї нашої планети – вчені вважають, що таким чином вдасться запобігти всесвітньому голоду, який неодмінно буде з вимиранням сільськогосподарських культур. З новим поповненням, в сховище тепер знаходиться більше одного мільйона різних типів насіння.



На цей раз, про збереження дарів природи і праць селекції подбали такі країни як Бельгія, Індія, Пакистан, Ліван, Марокко, Нідерланди, США, Боснія і Герцеговина, Білорусь і Великобританія.

У доданих культур – різні сорти пшениці, сочевиці, ячменю і рису, червона квасоля, нут, сорго, чина посівна і 86 різних сортів картоплі.

Про Сховище

Сховище фінансується і підтримується з боку Норвезького уряду, а також з боку Глобального Фонду по Різноманітності Сільськогосподарських Культур і Скандинавського Центру Генетичних Ресурсів. Сховище було засновано в 2007-му році, на сьогоднішній день в ньому перебуває найбільша в світі колекція сільськогосподарських культур. Саме сховище розташоване за полярним колом, за 1287 кілометрів, на Норвезькому острові Шпіцберген. Глобальний Фонд Різноманітності фінансує збір, обробку та відправку насіння з різних країн, Фонд також фінансує експлуатацію самого сховища. Скандинавський Центр Генетичних Ресурсів стежить за тим, щоб насіння зберігалися належним чином.

Сховище може вмістити понад 4,5 мільйонів типів насіння, всі зразки складуються в умовах вічної мерзлоти глибоко під землею.

Мар’є Хага, виконавчий директор Глобального Фонду, радий тому, що сховище зростає: «Сьогоднішній внесок демонструє, що, незважаючи на всі розбіжності на економічній і політичній аренах, людство все ще здатне на прояв колективних зусиль – ми все ще стурбовані питанням застереження можливого вимирання. З усього числа країн, більше чверті вже зробили свій внесок у збереження глобального харчового ресурсу.»

Як сказано в пункті 2,5 програми Об’єднаних Націй по Цілям сталого розвитку, кожна країна підтверджує необхідність збору і охорони різноманітності сільськогосподарських культур. Хага каже: «Різноманітність культур – це необхідна основа для викорінення голоду».

Усередині Сховища

На момент відкриття тут було не більше 310 000 типів насіння. Через рік було додано ще 90 000 насінин. У 2014 році загальна кількість культур досягло позначки в 820 700. Сьогодні сховище не дістає лише 69 179 культур до досягнення позначки в мільйон насіння.



Представник Фонду за Різноманітністю Сільськогосподарських Культур пояснює: «У Шпіцбергені зберігаються насіння культур, існування яких вважається необхідним для збереження глобального харчового ресурсу. Країна-вкладник робить два зразка: перший йде в Шпіцберген, другий – в інший генетичний банк.»

Країни, що здійснюють внесок, зберігають свої права на володіння поставленими насінням, і регулюють доступ до них. Саме сховище має окремо відведеній майданчиком для кожної окремої країни.

Цінність Сховища

Цінність Світового сховища важко переоцінити. Воно, до того ж, вже встигло довести свою значимість в умовах нестабільності політичної ситуації.

У 2015-му році, під час війни в Сирії, де під загрозою виявилося Алеппо, вчені вилучили насіння зі сховища, щоб перевірити, як вони ростуть у посушливих регіонах Марокко та Лівану. Тест був успішно пройдений, і насіння повернули назад у сховище.

Алі Абушаба, генеральний директор Інтернаціонального центру сільськогосподарських досліджень в посушливих регіонах (ICARDA), говорить: «Ми довели, що ми, як вид, можемо з упевненістю покластися на генетичні банки, надавши їм охорону і збір насіння. Така захисна міра – це черговий крок до майбутнього, повного харчового достатку».

Потреба в подібних сховищах зростає все сильніше і сильніше, буквально з кожним днем, адже ми все частіше стикаємося з кліматичними змінами та природними катастрофами. Повені, посухи, пилові бурі, все це разом з нестабільною геополітичною ситуацією є безпосередньою загрозою нашому виживанню.

Для цього і створені ці сховища – вони потрібні нам, щоб ми змогли пережити темряву далекого і зловісного майбутнього.