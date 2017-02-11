Шведи випробували пасажирський літак на біопаливі

Літак виконав переліт зі Стокгольма в Умео (близько 600 кілометрів). Випробування пройшли цілком успішно.

Сьогодні деякі авіакомпанії розглядають можливість заправки літаків біопаливом. Вважається, що воно набагато екологічніше традиційного авіагасу. Крім того, авіакомпанії вважають, що по мірі формування попиту на таке пальне його вартість буде знижуватися і досить швидко опуститься нижче цін на авіагас.

При цьому просто перейти на використання нового виду палива неможливо. Перш, ніж почати заправляти ним рейсові літаки, необхідно переконатися, що паливна система і двигуни з новим пальним працюють точно так само, як і зі звичайним. Це можна з’ясувати тільки проводячи випробування. Паралельно випробувачі з’ясовують, як позначається нове паливо на ресурсі двигунів.

Пасажирський літак ATR 72-600 обладнаний двома турбогвинтовими двигунами, здатними розвивати потужність до 2,05 тисячі кіловат. Літак пасажиромісткістю 78 чоловік здатний виконувати польоти на відстань 1,3 тисячі кілометрів на швидкості до 509 кілометрів на годину.

Коли саме літаки компанії BRA почнуть виконувати регулярні рейси на біопаливі, поки невідомо. Згідно з чинним планом, компанія має намір за рахунок використання біопалива скоротити вдвічі викиди шкідливих речовин до 2025 року. Всі необхідні випробування і дослідження ведуться в рамках масштабної програми уряду Швеції щодо скорочення шкідливих викидів транспортом.

Ця програма передбачає повну відмову від використання викопних видів палива. Терміни відмови поки точно не визначені. Кілька шведських організацій в даний час ведуть дослідження технологій виробництва нових видів палива. Зокрема, біопаливо планується виготовляти з деревини.

В даний час ліси покривають трохи більше половини площі Швеції, або близько 230 тисяч квадратних кілометрів. Щорічний приріст лісу в країні становить близько 120 мільйонів кубометрів. За попередніми оцінками влади, в разі переведення всього транспорту країни на біопаливо з деревини зменшить приріст лісу лише на два відсотки, або 2,4 мільйона кубометрів.