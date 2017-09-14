Швейцарія побудує автоматизований тунель для доставки вантажів

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Хоча швейцарські міста важко назвати густонаселеними, країна часто стоїть в пробках і стикається з логістичними труднощами. Вирішити їх має намір об’єднання Cargo Sous Terrain. До 2040 року воно побудує на півночі країни футуристичний підземний тунель — на сонячній енергії, з розумними датчиками і безпілотними візками для вантажів.

У найближчі 20 років кількість вантажного транспорту на дорогах Швейцарії зросте на 37%, прогнозує член ради директорів Cargo Sous Terrain Деніель Вінер. Паралельно з цим в країні зростає населення — очікується, що через 15 років у північних регіонах воно досягне 10 млн. Великі міста вже стикаються з логістичними труднощами, а в майбутньому ситуація тільки погіршиться.

Cargo Sous Terrain збирається скоротити завантаженість доріг на 40% за допомогою цілодобової системи транспортування вантажів. Організація, в яку увійшло кілька великих швейцарських компаній, до 2040 року побудує тунелі. По них будуть рухатися безпілотні вагонетки з вантажами. Від тунелю до адрес товари будуть розвозити електромобілі.

Вся система буде працювати від поновлюваних джерел енергії. Таким чином Cargo Sous Terrain сподівається скоротити кількість викидів CO2 на 80%. Перший час електротранспорт буде пілотованим, але потім зможе обходитися без водіїв.

Спільно з німецьким розробників SAP компанія створить пристрій інтернету речей і алгоритми на базі машинного навчання, які будуть моніторити рух вагонеток та інші процеси логістики. Датчиками буде обладнано все — від вагонеток до конвеєрів. Машинне навчання будуть застосовувати для аналітики — ПО допоможе спрогнозувати строки доставки з урахуванням погоди і маси вантажу. Всі відомості будуть надходити в хмарну систему, де їх аналізом займуться фахівці по роботі з даними.

Будівництво тунелів почнеться вже в 2024 і триватиме до 2030 року, повідомляє Forbes. З часом Cargo Sous Terrain планує вивести технологію на іноземні ринки.