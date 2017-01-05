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Сильна посуха в Сомалі (фото)

в Фото 05.01.2017 68 пер.

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Сильна посуха триває в Сомалі з грудня. У країні не було дощів вже більше місяця, останні опади відмічалися лише у деяких районах у листопаді. Відносна вологість повітря свідчить про посушливі умови.

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Вода у великому дефіциті, це відбивається на здоров’ї худоби і врожаях, які останнім часом сильно турбують місцевих жителів. Крім цього, нестача води, що також збільшує ризик холери, деякі спалахи вже були зареєстровані.

В кінці грудня прилад MODIS, розташований на борту супутника Terra, зафіксував кольорове зображення території Сомалі і Ефіопії. На знімку видно, що широка прибережна смуга, яка відноситься до Сомалі забарвлена в жовто-коричневі тони. Це говорить про практично повну відсутність рослинності в регіоні. Найближчими днями, за прогнозами синоптиків, скільки-небудь значущих опадів на території Сомалі не буде.

 
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