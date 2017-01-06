Сильні дощі призвели до повені на півдні Таїланду (фото+відео)

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Сильні мусонні дощі викликали повені в південних провінціях Таїланду. Загинула одна людина. Під водою опинилися провінції Пхаттхалунг, Яла, Транг, Наратхіват і Накхонсітхаммарат. Багато доріг стали непроїзними. Місцями припинено рух автобусів і поїздів. Закриті численні школи.

Місцями рівень води сягає 1,5-3 метрів. Деякі будинки повністю занурилися під воду. У зоні лиха проводиться евакуація.

У провінції Пхаттхалунг повені охопили 507 сіл, в яких проживаю 58,5 тис. чоловік. Загинув 59-річний чоловік, який був зметений повеневими водами.