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Сильні дощі призвели до повені на півдні Таїланду (фото+відео)

в Фото 06.01.2017 26 пер.

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Сильні мусонні дощі викликали повені в південних провінціях Таїланду. Загинула одна людина. Під водою опинилися провінції Пхаттхалунг, Яла, Транг, Наратхіват і Накхонсітхаммарат. Багато доріг стали непроїзними. Місцями припинено рух автобусів і поїздів. Закриті численні школи.

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Місцями рівень води сягає 1,5-3 метрів. Деякі будинки повністю занурилися під воду. У зоні лиха проводиться евакуація.

У провінції Пхаттхалунг повені охопили 507 сіл, в яких проживаю 58,5 тис. чоловік. Загинув 59-річний чоловік, який був зметений повеневими водами.

 
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