Силові вправи знижують ризик смерті від раку

Силові вправи можуть знизити ризик смерті від раку, повідомляють учені з Університету Сіднея в Австралії.

Дослідники, які вивчили понад 80000 чоловік, виявили, що силові тренування скорочують шанси померти від раку, в той час як аеробні вправи цього не роблять. Згідно з отриманими даними, люди, які виконували силові вправи на регулярній основі, змогли знизити ризик смерті від всіх причин майже на чверть, а смертність від раку – на 31%. При цьому наголошується, що аеробні вправи практично ніяк не вплинули на показники смертності від раку, незважаючи на те, що мали певні переваги для здоров’я.

За словами експертів, фізичні вправи, що сприяють розвитку м’язової сили, можуть бути настільки ж важливі для здоров’я, як і аеробні види вправ, включаючи біг підтюпцем або велоспорт, і силові тренування можуть бути ще більш важливими, якщо мова йде про зниження ризику смерті від раку. Однак силові вправи не впливають на смертність від серцево-судинних захворювань.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує виконувати силові вправи двічі на тиждень і приділяти 150 хвилин в тиждень аеробним тренуванням, щоб знизити ризик смерті від всіх причин. Силові вправи зовсім не обов’язково означають тренування в тренажерному залі з вагами, підкреслюють фахівці. Проведений аналіз також показав, що вправи, які виконуються з використанням власної ваги тіла без спеціального обладнання, були настільки ж ефективні, як і тренування в тренажерному залі.