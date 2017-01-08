Сирія: недовга радість Путіна

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Спільно з Туреччиною Росія гарантує перемир’я в Сирії, заявила Москва перед Новим роком. На 15 січня планувалися мирні переговори в Астані, але повстанці зупинили підготовку. Асад бомбить передмістя Дамаска, підконтрольне повстанцям. У Сирії Путін — лише один з багатьох гравців, пишуть ЗМІ, і багато чого буде залежати від політики Трампа: чи зуміє він розтягнутися в політичному шпагаті між турками і курдами?

Оголошене Росією і Туреччиною перемир’я в Сирії знову під загрозою. У майбутньому багато в Сирії буде залежати від позиції Трампа, навіть якщо зараз США не грають ролі в мирних переговорах, зазначає оглядач Neue Zuercher Zeitung Крістіан Вайсфлог.

«Спільно з Туреччиною Росія гарантує перемир’я, заявила Москва перед Новим роком. Путіна таке положення речей не могло не радувати. На 15 січня планувалися переговори з мирного врегулювання за участю Ірану і представників повстанців. Участі США не передбачалося, — йдеться в статті. — Зустріч повинна була відбутися не в Женеві або Нью-Йорку, а в Астані (Казахстан). Однозначний сигнал: світоустрій тепер перекроюється на Сході».

«Радість Путіна, правда, була недовгою, — констатує Вайсфлог. — Вже в понеділок 12 груп повстанців зупинили підготовку до переговорів в Астані, звинувативши режим Асада і союзні з ним шиїтські збройні формування в неодноразовому порушенні режиму перемир’я».

Автор не здивований: ще в жовтні Асад заявляв, що перемога в Алеппо стане лише відправною точкою для подальшої зачистки залишених підконтрольних повстанцям областей в провінції Ідліб від «терористів». «З якого дива йому відмовлятися від цих планів саме сьогодні, коли все більше слабшає міжнародна підтримка повстанців? Якщо новий президент США виконає свої обіцянки, то сирійська опозиція залишиться зовсім без підтримки, — міркує Вайсфлог. — Анкара зараз націлена не стільки на повалення Асада, скільки на блокування спроб курдів здобути автономію, а без підтримки з Туреччини повстанцям на півночі Сирії прийде кінець».

Врегулювання конфлікту залежить і від іншого фактора: від курдів. Вони не залучені до переговорів, хоча, швидше за все, тільки вони здатні вигнати бойовиків «Ісламської держави» з їх сирійської «столиці» Ракки. Подобається це Путіну і Ердогану чи ні, але в якості союзників курдів вирішальну роль будуть грати США. І, незважаючи на проміжну перемогу Москви, багато в Сирії буде залежати від близькосхідної політики Трампа, а також від того, чи зуміє Трамп розтягнутися в політичному шпагаті між турками і курдами, йдеться в статті.

«Путін повинен врахувати це у себе вдома він може бути єдиновладним правителем, на Сході він всього лише один з багатьох гравців», — підсумовує журналіст.

«За словами мешканців та опозиційної організації, що відстежує ситуацію, в четвер військові літаки сирійського уряду бомбили стратегічне передмісті Дамаска, підконтрольне повстанцям. Це частина наступу, який посилюється, хоча тиждень тому по всій країні був оголошений режим припинення вогню», — пише журналіст The Wall Street Journal Ноем Рейден.

У передмісті Ваді Барада знаходиться основне джерело води для Дамаска. Минулого тижня ООН заявила, що з 22 грудня приблизно 4 млн жителів Дамаска залишаються без водопостачання через пошкодження інфраструктури.

Сирійський режим і опозиційні моніторингові організації стверджують, що в Ваді Барада в гущавині інших повстанських угруповань присутній «Джебхат Фатах аш-Шам», раніше відомий як «Джебхат ан-Нусра».

Повстанські угруповання і жителі Ваді Барада заперечують, що в їхньому районі «Джебхат Фатах аш-Шам» взагалі присутній. «Спочатку уряд звинуватив повстанців з Ваді Барада в забрудненні води, тоді як опозиція стверджувала, що саме режим пошкодив систему водопостачання», — йдеться в статті.

Натхнення: inopressa.ru