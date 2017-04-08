Система збору дощової води для використання у якості питної води

Система складається з чотирьох етапів: перший — фільтрує воду від листя і більш великих часток; другий — прохід через вапняк для регулювання рН; третій — вода вступає в контакт з хлором, щоб видалити шкідливі мікроорганізми; четвертий — завершується тонкою системою фільтрації, щоб очистити будь-які домішки, які все ще існують у воді.

Після проходження через чотири фази, вода може зберігатися в підземних резервуарах або на поверхні для використання у вашому будинку або офісі.

Як стверджують розробники, ця ініціатива дозволить уникнути втрати мільйонів літрів води, яка може стікати вниз по вулиці або у власний двір, використовуючи цю воду для будь-яких цілей або прямого споживання людиною. У дощові дні, можна збирати і обробляти до 15000 літрів води з даху площею 100 квадратних метрів.