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Система збору дощової води для використання у якості питної води

в Технології 08.04.2017 53 пер.

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Команда дизайнерів з міста Бетім, Бразилія, розробила рішення на основі стійких ідей, яке дозволяє використовувати дощову воду для пиття.

Система сбора дождевой воды для использования в качестве питьевой воды

Система складається з чотирьох етапів: перший — фільтрує воду від листя і більш великих часток; другий — прохід через вапняк для регулювання рН; третій — вода вступає в контакт з хлором, щоб видалити шкідливі мікроорганізми; четвертий — завершується тонкою системою фільтрації, щоб очистити будь-які домішки, які все ще існують у воді.

Після проходження через чотири фази, вода може зберігатися в підземних резервуарах або на поверхні для використання у вашому будинку або офісі.

Як стверджують розробники, ця ініціатива дозволить уникнути втрати мільйонів літрів води, яка може стікати вниз по вулиці або у власний двір, використовуючи цю воду для будь-яких цілей або прямого споживання людиною. У дощові дні, можна збирати і обробляти до 15000 літрів води з даху площею 100 квадратних метрів.

 
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