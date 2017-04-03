Скоро стартують перші перегони на молекулярних машинах (відео)

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28 квітня о 12:00, в Тулузі (Франція) відбудеться перші міжнародні перегони наномашин, в якій візьмуть участь команди з шести країн — Австрії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Японії та США.



Молекулярними машинами називають конструкції з молекул, які здатні виконувати найпростіші механічні операції під контролем людини. В якості засобів управління наномашинами зазвичай використовують електричний струм, тепло і світло. Наприклад, для майбутніх перегонів будуть використовуватися молекули, здатні переміщатися по поверхні круглої золотої підкладки під дією електричного струму.

Кожна з команд отримає по окремому сектору для своєї машини, а управління буде здійснюватися за допомогою скануючого тунельного мікроскопа. Переміщення наномашин по поверхні відбуватиметься завдяки енергії електронів, які переносяться на молекулу з вістря голки під напругою. Впливати на молекули механічним способом заборонено. Переможцем стане команда, яка подолала максимальну відстань.

Траса для перегонів отримає досить невигадливу конфігурацію: пряма довжиною 20 нанометрів, потім 45-градусний поворот, пряма довжиною 50 нанометрів, знову 45-градусний поворот і фінішна пряма довжиною 20 нанометрів. Тривалість змагань — 38 годин. Що цікаво, в разі наноаварії молекулярну машину можна замінити, але голку скануючого тунельного мікроскопа змінювати заборонено.

Конструкції наномашин у різних команд відрізняються. Приміром, французи розробили плоский подовжений болід з чотирма «колесами», швейцарська команда зробила транспортний засіб на повітряній подушці, а німці спорудили цілий наномеханізм з чотирьох молекул з водневими зв’язками. Перегони відбудуться в лабораторії Центру розробки матеріалів і структурних досліджень (CNRS).

Слідкувати за змаганнями молекулярних машин можна буде на сайті CNRS або на офіційному каналі в Youtube. Перегони стартують 28 квітня, рівно опівдні.